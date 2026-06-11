Бизнес на инвалидностях в Харькове: задержали певицу оперы и пенсионерку

Областная прокуратура заявила, что в Харькове ликвидировали «семейный подряд»: четырех родственников подозревают в постановке «на поток» оформления инвалидностей.

По мнению следствия, заправляла делом 80-летняя пенсионерка из города Южное. Она хорошо знает систему изнутри, ведь всю жизнь проработала медиком и в свое время была заместителем главврача одной из больниц в Харькове.

«К схеме она привлекла семейного врача медучреждения, своего сына и племянницу, которая работает певицей в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени М. В. Лысенко (ХНАТОБ). Артистка сканировала и передавала медицинские документы и подводила «клиентов» к конкретному семейному врачу, который без лишних вопросов выдавал нужные направления к соответствующим специалистам в зависимости от вымышленного заболевания. Сын организатора выступал «курьером» для получения денег, которые в дальнейшем распределялись между соучастниками», — заявили прокуроры.

«Пакет услуг» будущим инвалидам предполагал не только создание необходимых документов, но и искусственные госпитализации и даже «репетиции» для дальнейших выступлений перед медицинской комиссией. Стоило это 6000 долларов. По оценкам прокуратуры, через руки этих специалистов прошли более сотни «клиентов». Историю обретения инвалидности одним из таких клиентов отследили следователи. Мужчине обеспечили медосмотры, две фиктивные госпитализации, собрали пакет документов и отправили его экспертной команде по оценке повседневного функционирования личности.

«Весь процесс проходил под контролем лидера группы. Она лично встречалась с мужчиной и даже проводила ему у себя дома специальные «инструктажи» — учила, как вести себя перед экспертной комиссией, чтобы гарантированно получить инвалидность», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате клиент получил инвалидность третьей группы и отсрочку от призыва. Всех участников семейного бизнеса задержали, им сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ. Суд постановил содержать их под стражей.