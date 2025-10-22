Последствия атаки на Харьков: пожар локализовали, состояние пострадавших 📹
В результате удара БпЛА по Харькову пострадали двое мужчин и четыре женщины, у них – взрывные травмы и ушибы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Одна женщина получила травматическую ампутацию ноги, еще одна – с ожогами около 20%. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, один мужчина погиб в результате тяжелых травм», — отметил глава ХОВА.
В ГСЧС Украины рассказали, что спасатели уже локализовали пожар в детском саду.
«На момент обстрела в укрытии находились 48 детей, всех эвакуировали в безопасное место. Кроме того, произошел пожар в многоквартирном доме и недействующем складском здании», — добавили в ГСЧС.
Видео: ГСЧС Украины
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Холодногорский район. Позже уточнил, что враг атаковал БпЛА детский сад, на месте удара возник пожар. Отмечалось, что всех детей эвакуировали из здания. Терехов рассказал, что зафиксировали попадание трех «Шахедов». Один человек погиб, среди шести пострадавших – пятеро коммунальщиков. После удара враг начал распространять информацию, что якобы попадание произошло «из-за работы ПВО». Этот фейк РФ уже опровергли в Центре противодействия дезинформации.
