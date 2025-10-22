Live
Фото с места «прилета» по детсаду в Харькове показал Зеленский

Происшествия 12:26   22.10.2025
Виктория Яковенко
Фото с места «прилета» по детсаду в Харькове показал Зеленский Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал последствия атаки БпЛА на детский сад в Харькове.

По данным Зеленского, известно об одном погибшем. Пострадали семь человек – им оказывают медицинскую помощь. Президент отметил, что всех детей эвакуировали, предварительно, у многих – острая реакция на стресс.

«Нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой», – написал президент.

удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский
удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский
удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский
удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский
удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский
удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский
удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский
удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Холодногорский район. Позже уточнил, что враг атаковал БпЛА детский сад, на месте удара возник пожар. Отмечалось, что всех детей эвакуировали из здания. Терехов рассказал, что зафиксировали попадание трех «Шахедов». Один человек погиб, среди шести пострадавших – пятеро коммунальщиков.

Автор: Виктория Яковенко
