Фото с места «прилета» по детсаду в Харькове показал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал последствия атаки БпЛА на детский сад в Харькове.
По данным Зеленского, известно об одном погибшем. Пострадали семь человек – им оказывают медицинскую помощь. Президент отметил, что всех детей эвакуировали, предварительно, у многих – острая реакция на стресс.
«Нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой», – написал президент.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Холодногорский район. Позже уточнил, что враг атаковал БпЛА детский сад, на месте удара возник пожар. Отмечалось, что всех детей эвакуировали из здания. Терехов рассказал, что зафиксировали попадание трех «Шахедов». Один человек погиб, среди шести пострадавших – пятеро коммунальщиков.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Володимир Зеленський, детский сад, новости Харькова;
- • Дата публикации материала: 22 октября 2025 в 12:26;