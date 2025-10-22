Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський
Президент України Володимир Зеленський опублікував наслідки атаки БпЛА на дитячий садочок в Харкові.
За даними Зеленського, відомо про одного загиблого. Постраждали семеро людей – їм надають медичну допомогу. Президент зазначив, що всіх дітей евакуювали, попередньо, у багатьох – гостра реакція на стрес.
«Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою», – написав президент.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 10:50. Мер Ігор Терехов повідомив, що під удар потрапив Холодногірський район. Пізніше уточнив, що ворог атакував БпЛА дитячий садочок, на місці удару виникла пожежа. Зазначалось, що всіх дітей евакуювали з будівлі. Терехов розповів, що зафіксували влучання трьох «шахедів». Одна людина загинула, серед шістьох постраждалих – п’ятеро комунальників.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, Володимир Зеленський, детский сад, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 12:26;