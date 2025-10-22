Live
  • Ср 22.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.74
  • EUR 48.47

Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський

Події 12:26   22.10.2025
Вікторія Яковенко
Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський опублікував наслідки атаки БпЛА на дитячий садочок в Харкові.

За даними Зеленського, відомо про одного загиблого. Постраждали семеро людей – їм надають медичну допомогу. Президент зазначив, що всіх дітей евакуювали, попередньо, у багатьох – гостра реакція на стрес.

«Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою», – написав президент.

удар по Харькову
Фото: Володимир Зеленський
удар по Харькову
Фото: Володимир Зеленський
удар по Харькову
Фото: Володимир Зеленський
удар по Харькову
Фото: Володимир Зеленський
удар по Харькову
Фото: Володимир Зеленський
удар по Харькову
Фото: Володимир Зеленський
удар по Харькову
Фото: Володимир Зеленський
удар по Харькову
Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 10:50. Мер Ігор Терехов повідомив, що під удар потрапив Холодногірський район. Пізніше уточнив, що ворог атакував БпЛА дитячий садочок, на місці удару виникла пожежа. Зазначалось, що всіх дітей евакуювали з будівлі. Терехов розповів, що зафіксували влучання трьох «шахедів». Одна людина загинула, серед шістьох постраждалих – п’ятеро комунальників.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Наслідки ударів по Харкову: пожежу локалізували, стан постраждалих 📹
Наслідки ударів по Харкову: пожежу локалізували, стан постраждалих 📹
22.10.2025, 13:13
Вибухи в Харкові: БпЛА атакували дитсадок, є поранені, двоє важких (фото)
Вибухи в Харкові: БпЛА атакували дитсадок, є поранені, двоє важких (фото)
22.10.2025, 12:36
Три «шахеди» влучили у дитсадок в Харкові, серед поранених – комунальники 📹
Три «шахеди» влучили у дитсадок в Харкові, серед поранених – комунальники 📹
22.10.2025, 12:07
Удар FPV-дрона по авто на півночі від Харкова: з’явилися нові деталі
Удар FPV-дрона по авто на півночі від Харкова: з’явилися нові деталі
22.10.2025, 10:50
Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський
Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський
22.10.2025, 12:26
До завтрашнього вечора в Харкові перекриють проїзд у районі Клочківської
До завтрашнього вечора в Харкові перекриють проїзд у районі Клочківської
22.10.2025, 10:31

Новини за темою:

22.10.2025
Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський
22.10.2025
Три «шахеди» влучили у дитсадок в Харкові, серед поранених – комунальники 📹
18.10.2025
Російський дрон завдав удару по гуртожитку в Харкові – Терехов
18.10.2025
Ситуація в Чугуєві після атаки БпЛА: один мікрорайон залишається без світла
17.10.2025
Понад десять БпЛА вдарили по Чугуєву: майже всі мікрорайони міста знеструмлені


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 12:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський опублікував наслідки атаки БпЛА на дитячий садочок в Харкові.".