Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський опублікував наслідки атаки БпЛА на дитячий садочок в Харкові.

За даними Зеленського, відомо про одного загиблого. Постраждали семеро людей – їм надають медичну допомогу. Президент зазначив, що всіх дітей евакуювали, попередньо, у багатьох – гостра реакція на стрес.

«Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою», – написав президент.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 10:50. Мер Ігор Терехов повідомив, що під удар потрапив Холодногірський район. Пізніше уточнив, що ворог атакував БпЛА дитячий садочок, на місці удару виникла пожежа. Зазначалось, що всіх дітей евакуювали з будівлі. Терехов розповів, що зафіксували влучання трьох «шахедів». Одна людина загинула, серед шістьох постраждалих – п’ятеро комунальників.