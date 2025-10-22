Live
Наслідки ударів по Харкову: пожежу локалізували, стан постраждалих 📹

Події 13:13   22.10.2025
Вікторія Яковенко
Наслідки ударів по Харкову: пожежу локалізували, стан постраждалих 📹 Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок удару БпЛА по Харкову постраждали двоє чоловіків і чотири жінки, у них – вибухові травми та забої, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Одна жінка зазнала травматичної ампутації ноги, ще одна – з опіками близько 20%. Усім надається необхідна медична допомога. На жаль, один чоловік загинув внаслідок тяжких травм», – зазначив голова ХОВА.

удар по детсаду в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
удар по детсаду в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
удар по детсаду в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
удар по детсаду в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
удар по детсаду в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
удар по детсаду в Харькове
Фото: Олег Синєгубов

У ДСНС України розповіли, що рятувальники вже локалізували пожежу в дитсадку.

«На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце. Крім того, виникла пожежа у багатоквартирному будинку та недіючій складській будівлі», – додали в ДСНС.

Відео: ДСНС України

удар по детсаду в Харькове
Фото: ДСНС України
удар по детсаду в Харькове
Фото: ДСНС України
удар по детсаду в Харькове
Фото: ДСНС України
удар по детсаду в Харькове
Фото: ДСНС України
удар по детсаду в Харькове
Фото: ДСНС України
удар по детсаду в Харькове
Фото: ДСНС України

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 10:50. Мер Ігор Терехов повідомив, що під удар потрапив Холодногірський район. Пізніше уточнив, що ворог атакував БпЛА дитячий садочок, на місці удару виникла пожежа. Зазначалось, що всіх дітей евакуювали з будівлі. Терехов розповів, що зафіксували влучання трьох «шахедів». Одна людина загинула, серед шістьох постраждалих – п’ятеро комунальників. Після удару ворог почав поширювати інформацію, що нібито влучання сталося «через роботу ППО». Цей фейк РФ вже спростували у Центрі протидії дезінформації.

Читайте також: Фото з місця «прильоту» по дитсадку в Харкові показав Зеленський

Автор: Вікторія Яковенко
