Удар по дитсадку в Харкові: РФ вже вигадала фейк-виправдання – ЦПД

Суспільство 12:57   22.10.2025
Вікторія Яковенко
Удар по дитсадку в Харкові: РФ вже вигадала фейк-виправдання – ЦПД Фото: Володимир Зеленський

Після ранкового удару по дитячому садочку в Харкові ворог почав поширювати інформацію, що нібито влучання сталося «через роботу ППО». Цей фейк РФ вже спростували у Центрі протидії дезінформації.

«Ворожі ресурси заявили, що в Харкові нібито «ЗСУ збили БпЛА типу «Герань», який упав біля дитячого садка. Насправді це спроба зняти відповідальність за черговий злочин з армії рф», – зазначили у ЦПД.

Там підкреслили, що перекладання відповідальності на Україну та роботу ППО – це типовий прийом російських пропагандистів, які систематично намагаються виправдати удари рф по цивільних об’єктах.

фейк РФ про удар по Харькову
Фото: ЦПД

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 10:50. Мер Ігор Терехов повідомив, що під удар потрапив Холодногірський район. Пізніше уточнив, що ворог атакував БпЛА дитячий садочок, на місці удару виникла пожежа. Зазначалось, що всіх дітей евакуювали з будівлі. Терехов розповів, що зафіксували влучання трьох «шахедів». Одна людина загинула, серед шістьох постраждалих – п’ятеро комунальників.

Автор: Вікторія Яковенко
