Удар по детсаду в Харькове: РФ уже придумала фейк-оправдание – ЦПД

Общество 12:57   22.10.2025
Виктория Яковенко
Удар по детсаду в Харькове: РФ уже придумала фейк-оправдание – ЦПД Фото: Владимир Зеленский

После утреннего удара по детскому саду в Харькове враг начал распространять информацию, что якобы попадание произошло «из-за работы ПВО». Этот фейк РФ уже опровергли в Центре противодействия дезинформации.

«Вражески ересурсы заявили, что в Харькове якобы ВСУ сбили БпЛА типа «Герань», который упал возле детского сада. На самом деле это попытка снять ответственность за очередное преступление с армии рф», — отметили в ЦПД.

Там подчеркнули, что переложение ответственности на Украину и работу ПВО – это типичный прием российских пропагандистов, систематически пытающихся оправдать удары РФ по гражданским объектам.

фейк РФ про удар по Харькову
Фото: ЦПД

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Холодногорский район. Позже уточнил, что враг атаковал БпЛА детский сад, на месте удара возник пожар. Отмечалось, что всех детей эвакуировали из здания. Терехов рассказал, что зафиксировали попадание трех «Шахедов». Один человек погиб, среди шести пострадавших – пятеро коммунальщиков.

Автор: Виктория Яковенко
