Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов сообщил о ситуации с электроснабжением и отоплением в Харькове.

Ситуация с электроэнергией сложная по всей стране, констатировал городской голова. И Харьков не стал исключением.

«Поэтому «Харьковоблэнерго» ввел определенные графики отключения, опубликовал у себя на сайте и придерживается этих графиков отключения. Мы прекрасно понимаем, что сегодня очень тяжелая ситуация с энергетикой по всей стране и мы не отличаемся от других городов и областей всей Украины», – отметил мэр.

Он напомнил, что в городе открыты пункты «Несокрушимости». Там люди могут подзарядить гаджеты, перекусить и согреться.

«Кроме этого, мы оборудовали их буржуйками, дизель-генераторами, мы подвели Wi-Fi, то есть, люди могут прийти туда совершенно доступно, свободно, и подзарядить мобильные телефоны, выпить горячих напитков, которые там есть, что-то перекусить, получить определенную медицинскую помощь. Для того, чтобы людям было удобно, они открыты, и мы работаем над тем, чтобы наращивать эти пункты «Несокрушимости», – сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также он ответил на вопрос ведущей, может ли отопительный сезон в городе начаться позже из-за массированных российских атак на объекты инфраструктуры.

«Знаете, я очень не хочу комментировать сегодня начало отопительного сезона, потому что это информационное пространство, которое отслеживает очень тщательно наш враг. Потому мы работаем. Что касается начала отопительного сезона, то действительно будем советоваться и будем включать тогда, когда на это будут определенные обстоятельства и возможности», – прокомментировал городской голова.