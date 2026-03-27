Синегубов ответил, когда на Харьковщине реально завершат отопительный сезон

Общество 19:37   27.03.2026
Температурный режим кое-где уже позволяет завершать отопительный сезон на Харьковщине, что даст возможность сэкономить газ, заявил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Будем смотреть по температурному режиму, в первую очередь. Я думаю, что температурный режим уже кое-где позволяет нам, учитывая то, что мы находимся в достаточно тяжелых условиях, завершать отопительный сезон. Тем самым в том числе экономить газ, который нам крайне необходим для уже следующего отопительного сезона», — пояснил Синегубов.

Отвечая на вопрос, остынут ли батареи раньше 15 апреля, глава ХОВА пояснил, что сроки будут зависеть от технических возможностей предприятий.

«Потому что это определенный технологический процесс. Ну и далее громады должны принять свои соответствующие решения на основании этого распоряжения», — сказал Синегубов.

То есть, окончательное решение о дате отключения тепла в каждом населенном пункте традиционно будут принимать местные власти.

Как сообщала МГ «Объектив», распоряжение, разрешающее отключать тепло, начальник ХОВА Олег Синегубов подписал 26 марта. Документ рекомендует выключать отопление, когда среднесуточная температура в течение трех суток будет превышать +8. Первой решение охлаждать батареи утвердила Изюмская громада — там сезон завершили в тот же день. Мэрия Харькова об отключении тепла пока не информировала.

Автор: Елена Нагорная
Если вам интересна новость: «Синегубов ответил, когда на Харьковщине реально завершат отопительный сезон», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 19:37;

