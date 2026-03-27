Какой будет погода в субботу: прогноз по Харькову и области на 28 марта
В субботу, 28 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
В Харькове термометры ночью будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем – от 13 до 15, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 4 до 9 тепла, днем – от 11 до 16.
Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.
Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии уже дал предварительный прогноз на апрель. Специалисты считают, что погода будет в пределах нормы. Средняя температура воздуха в апреле составит 9,6 градуса тепла. Осадков также будет «в меру» – 37 мм, что является нормой для этого периода.
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 18:57;