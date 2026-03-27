Какой будет погода в субботу: прогноз по Харькову и области на 28 марта

Погода 18:57   27.03.2026
Елена Нагорная
В субботу, 28 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

В Харькове термометры ночью будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем – от 13 до 15, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 4 до 9 тепла, днем – от 11 до 16.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии уже дал предварительный прогноз на апрель. Специалисты считают, что погода будет в пределах нормы. Средняя температура воздуха в апреле составит 9,6 градуса тепла. Осадков также будет «в меру» – 37 мм, что является нормой для этого периода.

Читайте также: Работа общественного транспорта изменится в Харькове в выходные

Если вам интересна новость: «Какой будет погода в субботу: прогноз по Харькову и области на 28 марта», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
