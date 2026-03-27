Работа общественного транспорта изменится в Харькове в выходные
28–29 марта трамваи № 1 и 12 не будут курсировать, а троллейбус № 2 будет ходить по измененному маршруту.
Это связано с проведением работ АО «Харьковоблэнерго», сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.
Вместо трамваев в эти дни будут курсировать временные автобусы №1 и 12.
Также с 8:00 28 марта до 17:00 29 марта:
троллейбус №2 будет курсировать от разворотной площадки «Пр. Жуковского» до площади Конституции;
троллейбус №18 будет работать с увеличенным интервалом движения.
Как сообщала МГ «Объектив», в деле о демонтаже трамвайных рельсов на спуске Веснина в 2022 году продолжаются судебные тяжбы. 26 февраля Харьковский окружной административный суд в очередной раз признал действия горсовета противоправными.
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 17:14;