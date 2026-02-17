Live

Трамваи не будут ходить 18 и 19 февраля в нескольких районах Харькова

Транспорт 21:01   17.02.2026
Оксана Якушко
Трамваи не будут ходить 18 и 19 февраля в нескольких районах Харькова Фото: ХГС

Трамваи №1 и №7 не будут ходить два дня из-за последствий непогоды, сообщает Харьковский горсовет.

Также увеличат интервалы движения по другим трамвайным маршрутам.

В этот период будут курсировать временные автобусы:

№1: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Большая Афанасьевская (разворотный круг трамваев);

№7: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Академика Богомольца (через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Шлях, бул. Гончаровский, ул. Москалевская, ул. Академика Богомольца);

№8: 602 микрорайон – ст. м. «Защитников Украины (через Салтовское шоссе, ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, ул. Олега Громадского);

№221 (по пути движения трамвая №20): пр. Победы (разворотный круг) – ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная), кроме периода с 10:00 до 15:00, когда через ремонтные работы транспорт будет курсировать от пр. Победы (разворотный круг) до ул. Европейской.

