Трамваи не будут ходить 18 и 19 февраля в нескольких районах Харькова
Трамваи №1 и №7 не будут ходить два дня из-за последствий непогоды, сообщает Харьковский горсовет.
Также увеличат интервалы движения по другим трамвайным маршрутам.
В этот период будут курсировать временные автобусы:
№1: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Большая Афанасьевская (разворотный круг трамваев);
№7: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Академика Богомольца (через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Шлях, бул. Гончаровский, ул. Москалевская, ул. Академика Богомольца);
№8: 602 микрорайон – ст. м. «Защитников Украины (через Салтовское шоссе, ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, ул. Олега Громадского);
№221 (по пути движения трамвая №20): пр. Победы (разворотный круг) – ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная), кроме периода с 10:00 до 15:00, когда через ремонтные работы транспорт будет курсировать от пр. Победы (разворотный круг) до ул. Европейской.
17 февраля 2026 в 21:01