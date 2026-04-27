Непогода помешала РФ бить по Харьковщине, но принесла блэкаут и разрушения
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал минувшие сутки на Харьковщине. Он сообщил, что разрушения из-за обстрелов незначительные, если сравнивать с предыдущей неделей. Но есть нюансы.
Он объяснил: сильный ветер, накрывший накануне регион, помешал россиянам обстреливать Харьков и область. Разрушения из-за «прилетов» все же есть, однако они незначительные.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Однако вследствие непогоды у нас произошел почти полный блэкаут города Харькова, части Харьковской области. Однако наши энергетики оперативно ликвидировали последствия, однако сейчас у нас еще около 12,5 тысячи абонентов находятся без электроснабжения. Однако это только вследствие, скажем так, разрыва линии электропередач», – добавил Синегубов.
Напомним, синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоили II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины. Шквальный ветер наделал беды в городе — валил деревья и срывал крыши со зданий. Также Харьков был обесточен — останавливалось метро и наземный электротранспорт. В результате бури в Немышлянском районе Харькова 86-летняя женщина получила травмы — на неё из-за шквала упал шифер с крыши дома. Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей необходимую помощь.
По информации Ситуационного центра и Департамента чрезвычайных ситуаций, 27 апреля по состоянию на 08:00 в городе повреждены 196 кровель, также есть данные о 42 случаях обрывов проводов. Также из-за сильного ветра упало 107 деревьев и крупных ветвей, повреждено 17 автомобилей. В целом информационно-диспетчерская служба «1562» приняла более 2,9 тысячи обращений.
• Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 10:48;