Live

Непогода помешала РФ бить по Харьковщине, но принесла блэкаут и разрушения

Происшествия 10:48   27.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал минувшие сутки на Харьковщине. Он сообщил, что разрушения из-за обстрелов незначительные, если сравнивать с предыдущей неделей. Но есть нюансы.

Он объяснил: сильный ветер, накрывший накануне регион, помешал россиянам обстреливать Харьков и область. Разрушения из-за «прилетов» все же есть, однако они незначительные.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Однако вследствие непогоды у нас произошел почти полный блэкаут города Харькова, части Харьковской области. Однако наши энергетики оперативно ликвидировали последствия, однако сейчас у нас еще около 12,5 тысячи абонентов находятся без электроснабжения. Однако это только вследствие, скажем так, разрыва линии электропередач», – добавил Синегубов.

Напомним, синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоили II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины. Шквальный ветер наделал беды в городе — валил деревья и срывал крыши со зданий. Также Харьков был обесточен — останавливалось метро и наземный электротранспорт. В результате бури в Немышлянском районе Харькова 86-летняя женщина получила травмы — на неё из-за шквала упал шифер с крыши дома. Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей необходимую помощь.

По информации Ситуационного центра и Департамента чрезвычайных ситуаций, 27 апреля по состоянию на 08:00 в городе повреждены 196 кровель, также есть данные о 42 случаях обрывов проводов. Также из-за сильного ветра упало 107 деревьев и крупных ветвей, повреждено 17 автомобилей. В целом информационно-диспетчерская служба «1562» приняла более 2,9 тысячи обращений.

Читайте также: Сегодня в Изюмском районе будет громко: запланировано разминирование

Популярно
Новости Харькова — главное за 27 апреля: обстрелы пригорода, разрушения
Новости Харькова — главное за 27 апреля: обстрелы пригорода, разрушения
27.04.2026, 08:56
В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз
В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз
26.04.2026, 19:10
Больше сотни поваленных деревьев, три тысячи обращений: последствия шквала
Больше сотни поваленных деревьев, три тысячи обращений: последствия шквала
27.04.2026, 09:21
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
26.04.2026, 10:52
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
26.04.2026, 15:00
Непогода помешала РФ бить по Харьковщине, но принесла блэкаут и разрушения
Непогода помешала РФ бить по Харьковщине, но принесла блэкаут и разрушения
27.04.2026, 10:48

Новости по теме:

27.04.2026
Больше сотни поваленных деревьев, три тысячи обращений: последствия шквала
19.02.2026
Трамваи не будут ходить из-за плохой погоды в некоторых районах Харькова
19.02.2026
Непогода на Харьковщине: ситуация на дорогах, в пятницу также будет опасно
18.02.2026
Непогода перевела все службы Харьковщины в повышенную готовность
17.02.2026
Трамваи не будут ходить 18 и 19 февраля в нескольких районах Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Непогода помешала РФ бить по Харьковщине, но принесла блэкаут и разрушения», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
