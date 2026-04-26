Весь Харьков обесточен, остановилось метро и другой электротранспорт

Днем 26 апреля во всем Харькове пропала электроэнергия. В метрополитене приостановлено движение поездов на всех линиях. Не курсируют троллейбусы и трамваи.

«В Харькове отключилось электричество — «Укрэнерго» совместно с «Харьковоблэнерго» выясняют причины аварии и работают над восстановлением энергоснабжения города», — сообщают в горсовете.

Временно не курсирует весь электротранспорт, о возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

В метрополитене временно приостановлено движение поездов на всех линиях.

«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства!» — говорится в сообщении пресс-службы КП «Харьковский метрополитен».

Ранее синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоен II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины. Харьковчане из разных районов писали, что у них пропал свет.

В Харьковоблэнерго предупреждают, что сильные порывы ветра могут также привести к обрыву проводов. Если вы стали свидетелем обрыва провода, не приближайтесь к нему ближе чем на восемь метров и позвоните и сообщите о повреждении сетей по одному из номеров: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.