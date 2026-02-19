Трамваи не будут ходить из-за плохой погоды в некоторых районах Харькова

20 февраля трамваи № 1 и 7 не будут курсировать из-за последствий неблагоприятных погодных условий, сообщает Харьковский городской совет.

Интервалы движения на других трамвайных маршрутах также увеличат.

В это время будут курсировать временные автобусы:

№ 1: ул. Евгения Котляра (Привокзальный) — ул. Большая Панасевская (трамвайная кольцевая развязка);

№ 7: ул. Евгения Котляра (Привокзальный) — ул. Академики Богомольца (через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Шлях, бульвар Гончаровский, ул. Москалевская, ул. Академика Богомольца);

№ 8: микрорайон 602 — станция м. «Защитники Украины» (через Салтовское шоссе, ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, ул. Олега Громадского);

№ 221 (на маршруте трамвая № 20): просп. (кольцевая развязка) — ул. Евгения Котляра. (Привокзальная площадь).