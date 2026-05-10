Смертельный пожар в Харькове: спасатели назвали причину возгорания

Происшествия 11:00   10.05.2026
Оксана Якушко
В результате пожара  погиб мужчина, 5 человек, в том числе 3 детей, удалось спасти из пятиэтажки, сообщает ГСЧС.

Пожар вспыхнул утром 10 мая – около 6 часов о возгорании в квартире на 2-м этаже жилой пятиэтажки в Салтовском районе Харькова сообщили спасателям.

Когда пожарные приехали на место происшествия, горела одна из комнат на площади 20 м кв. Было сильное задымление, поэтому спасатели вывели на свежий воздух 5 жителей, среди которых 3 детей.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тело погибшего 57-летнего мужчины. Пожар возник, по предварительным выводам, из-за короткого замыкания электросети.

