Смертельный пожар в Харькове: спасатели назвали причину возгорания
В результате пожара погиб мужчина, 5 человек, в том числе 3 детей, удалось спасти из пятиэтажки, сообщает ГСЧС.
Пожар вспыхнул утром 10 мая – около 6 часов о возгорании в квартире на 2-м этаже жилой пятиэтажки в Салтовском районе Харькова сообщили спасателям.
Когда пожарные приехали на место происшествия, горела одна из комнат на площади 20 м кв. Было сильное задымление, поэтому спасатели вывели на свежий воздух 5 жителей, среди которых 3 детей.
Во время тушения огня спасатели обнаружили тело погибшего 57-летнего мужчины. Пожар возник, по предварительным выводам, из-за короткого замыкания электросети.
• Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 11:00;