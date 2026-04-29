Семь раненых, разрушены дома: в ГСЧС показали последствия обстрела Харьковщины
Семь человек ранены из-за атаки россиян по селу Петровка Изюмского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Двоих из раненых госпитализировали.
Также из-за ударов российских дронов в селе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили. Спасатели потушили пожар в одном из частных домовладений.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что по данным Харьковской областной прокуратуры 29 апреля около 10:50 ВС РФ атаковали населенный пункт — село Петровка. Удар нанесли предварительно БпЛА типа «Герань-2».
Популярно
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстрел;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Семь раненых, разрушены дома: в ГСЧС показали последствия обстрела Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 17:33;