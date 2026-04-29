Семь раненых, разрушены дома: в ГСЧС показали последствия обстрела Харьковщины

Происшествия 17:33   29.04.2026
Оксана Якушко
Семь раненых, разрушены дома: в ГСЧС показали последствия обстрела Харьковщины

Семь человек ранены из-за атаки россиян по селу Петровка Изюмского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Двоих из раненых госпитализировали.

Также из-за ударов российских дронов в селе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили. Спасатели потушили пожар в одном из частных домовладений.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что по данным Харьковской областной прокуратуры 29 апреля около 10:50 ВС РФ атаковали населенный пункт — село Петровка. Удар нанесли предварительно БпЛА типа «Герань-2».

Автор: Оксана Якушко
Новости Харькова — главное за 29 апреля: город атаковали БпЛА, удар по Чугуеву
Новости Харькова — главное за 29 апреля: город атаковали БпЛА, удар по Чугуеву
29.04.2026, 16:47
Харьков вновь под ударом – Терехов сообщил подробности
Харьков вновь под ударом – Терехов сообщил подробности
29.04.2026, 09:32
Весна в Харькове: на набережной высаживают деревья, на ХТЗ готовят фонтан 📷
Весна в Харькове: на набережной высаживают деревья, на ХТЗ готовят фонтан 📷
29.04.2026, 14:13
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
28.04.2026, 19:24
Водитель в Харькове гнал более 160 км/ч: нарушение зафиксировал TruCam
Водитель в Харькове гнал более 160 км/ч: нарушение зафиксировал TruCam
29.04.2026, 14:46
Семь раненых, разрушены дома: в ГСЧС показали последствия обстрела Харьковщины
Семь раненых, разрушены дома: в ГСЧС показали последствия обстрела Харьковщины
29.04.2026, 17:33

  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 17:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь человек ранены из-за атаки россиян по селу Петровка Изюмского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".