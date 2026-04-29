Семь раненых, разрушены дома: в ГСЧС показали последствия обстрела Харьковщины

Семь человек ранены из-за атаки россиян по селу Петровка Изюмского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Двоих из раненых госпитализировали.

Также из-за ударов российских дронов в селе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили. Спасатели потушили пожар в одном из частных домовладений.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что по данным Харьковской областной прокуратуры 29 апреля около 10:50 ВС РФ атаковали населенный пункт — село Петровка. Удар нанесли предварительно БпЛА типа «Герань-2».