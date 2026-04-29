Харьков вновь под ударом – Терехов сообщил подробности

Около 09:25 россияне вновь атаковали Харьков.

Мэр Игорь Терехов сообщил: «прилетело» по АЗС в Индустриальном районе. РФ выпустила по городу БпЛА типа «Молния».

«Последствия уточняются», – добавил городской голова.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что атака беспилотников на Харьков началась еще вечером. Около 22 часов мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» БпЛА по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе. Около 23:20 стало известно, что беспилотник попал по еще одному инфраструктурному объекту — в Основянском районе. Там возник пожар. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось. Новая серия взрывов прогремела в Харькове около полуночи. В Основянском районе в результате «прилета» повреждено остекление гипермаркета, авто и два автобуса. В Немышлянском районе дрон влетел в дерево — повреждено около десяти частных домов и пострадал человек. В Слободском районе вылетели окна в многоквартирных домах рядом с местом «прилета». Также известно об атаке на Индустриальный район.