В Харькове — «прилет» БпЛА по объекту инфраструктуры — Терехов
Удар БпЛА по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе зафиксирован вечером 28 апреля.
Дополнено в 22:07. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, беспилотник упал на проезжую часть в Немишлянском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.
22:02. «Зафиксирован удар вражеским дроном по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе. Без пострадавших и разрушений на данную минуту», — написал городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
На месте работают соответствующие службы. Информация уточняется.
Воздушная тревога продолжалась в городе с 21:07 до 21:39. Причиной была угроза БпЛА типа «Молния». Мониторинговые каналы предупреждали о беспилотнике над Харьковом.
Как сообщала МГ «Объектив», двоих пожилых мужчин убили россияне в Чугуеве. Утром 28 апреля город атаковал БпЛА типа «V2U». Он упал рядом с частными домами. Через несколько минут было еще одно попадание – в другой части города. В ГУ Нацполиции сообщили: погибли местные жители 70 и 75 лет. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: еще один человек ранен и находится в больнице.
Читайте также: Ущерб окружающей среде Харьковщины из-за войны: экологи назвали сумму
Если вам интересна новость: «В Харькове — «прилет» БпЛА по объекту инфраструктуры — Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
• Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 22:07;