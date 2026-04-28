В Харькове — «прилет» БпЛА по объекту инфраструктуры — Терехов

Удар БпЛА по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе зафиксирован вечером 28 апреля.

Дополнено в 22:07. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, беспилотник упал на проезжую часть в Немишлянском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

22:02. «Зафиксирован удар вражеским дроном по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе. Без пострадавших и разрушений на данную минуту», — написал городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

На месте работают соответствующие службы. Информация уточняется.

Воздушная тревога продолжалась в городе с 21:07 до 21:39. Причиной была угроза БпЛА типа «Молния». Мониторинговые каналы предупреждали о беспилотнике над Харьковом.

Как сообщала МГ «Объектив», двоих пожилых мужчин убили россияне в Чугуеве. Утром 28 апреля город атаковал БпЛА типа «V2U». Он упал рядом с частными домами. Через несколько минут было еще одно попадание – в другой части города. В ГУ Нацполиции сообщили: погибли местные жители 70 и 75 лет. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: еще один человек ранен и находится в больнице.