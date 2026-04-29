На севере было в два раза больше боев, чем на другом направлении

Украина 08:12   29.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 29 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток было 12 боев. При этом сложнее было на севере от Харькова. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз около Старицы, Графского, Охримовки, Малой Волчьей, Красной Зари и Бочкового.

Тем временем на Купянщине боев было в два раза меньше – четыре штурма отбили ВСУ в районе Новоплатоновки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений. Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросил 234 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8409 дронов-камикадзе и осуществил 3019 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:

