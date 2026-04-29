На севере было в два раза больше боев, чем на другом направлении
Утром 29 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток было 12 боев. При этом сложнее было на севере от Харькова.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз около Старицы, Графского, Охримовки, Малой Волчьей, Красной Зари и Бочкового.
Тем временем на Купянщине боев было в два раза меньше – четыре штурма отбили ВСУ в районе Новоплатоновки и Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений. Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросил 234 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8409 дронов-камикадзе и осуществил 3019 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На севере было в два раза больше боев, чем на другом направлении», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 08:12;