На півночі від Харкова було вдвічі більше боїв, ніж на іншому напрямку
Вранці 29 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби було 12 боїв. При цьому найважче було на півночі від Харкова.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів біля Стариці, Графського, Охрімівки, Малої Вовчої, Червоної Зорі та Бочкового.
Тим часом на Куп’янщині боїв було вдвічі менше – чотири штурми відбили ЗСУ в районі Новоплатонівки та Куп’янська.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 84 авіаційних удари, скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів-камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:
Читайте також: Ще серія вибухів у Харкові — «прильоти» біля будинків та гіпермаркету, що постраждало
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 08:12;
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 08:12;