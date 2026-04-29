Харків знову під ударом – Терехов повідомив подробиці

Близько 09:25 росіяни знову атакували Харків.

Мер Ігор Терехов повідомив: “прилетіло” по АЗС в Індустріальному районі. РФ випустила по місту БпЛА типу “Молния”.

“Наслідки уточнюються”, – додав міський голова.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що Нагадаємо, атака безпілотників на Харків розпочалася ще ввечері. Близько 22-ї години мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури в Немишлянському районі. Близько 23:20 стало відомо, що безпілотник влучив у ще один інфраструктурний об’єкт — в Основ’янському районі. Там виникла пожежа. В обох випадках про постраждалих не повідомляли. Нова серія вибухів пролунала у Харкові близько опівночі. В Основ’янському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено скління гіпермаркету, авто та два автобуси. У Немишлянському районі дрон влетів у дерево — пошкоджено близько десяти приватних будинків та постраждала людина. У Слобідському районі вилетіли вікна у багатоквартирних будинках поруч із місцем «прильоту». Також відомо про атаку на Індустріальний район.