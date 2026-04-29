Харків знову під ударом – Терехов повідомив подробиці

Події 09:32   29.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Близько 09:25 росіяни знову атакували Харків.

Мер Ігор Терехов повідомив: “прилетіло” по АЗС в Індустріальному районі. РФ випустила по місту БпЛА типу “Молния”.

“Наслідки уточнюються”, – додав міський голова.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що Нагадаємо, атака безпілотників на Харків розпочалася ще ввечері. Близько 22-ї години мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури в Немишлянському районі. Близько 23:20 стало відомо, що безпілотник влучив у ще один інфраструктурний об’єкт — в Основ’янському районі. Там виникла пожежа. В обох випадках про постраждалих не повідомляли. Нова серія вибухів пролунала у Харкові близько опівночі. В Основ’янському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено скління гіпермаркету, авто та два автобуси. У Немишлянському районі дрон влетів у дерево — пошкоджено близько десяти приватних будинків та постраждала людина. У Слобідському районі вилетіли вікна у багатоквартирних будинках поруч із місцем «прильоту». Також відомо про атаку на Індустріальний район.

Читайте також: Двоє загиблих, семеро постраждалих: понад 60 БпЛА атакували Харків та область

Популярно
Шестеро людей постраждали від обстрілів передмістя – прокуратура
Шестеро людей постраждали від обстрілів передмістя – прокуратура
29.04.2026, 09:46
Харків знову під ударом – Терехов повідомив подробиці
Харків знову під ударом – Терехов повідомив подробиці
29.04.2026, 09:32
Сьогодні 17 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 квітня: яке свято та день в історії
17.04.2023, 06:00
Двоє загиблих, семеро постраждалих: понад 60 БпЛА атакували Харків та область
Двоє загиблих, семеро постраждалих: понад 60 БпЛА атакували Харків та область
29.04.2026, 09:00
Новини Харкова — головне за 29 квітня: серія вибухів у місті
Новини Харкова — головне за 29 квітня: серія вибухів у місті
29.04.2026, 09:50
Сьогодні 29 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 квітня 2026: яке свято та день в історії
29.04.2026, 06:00

Новини за темою:

29.04.2026
Харків знову під ударом – Терехов повідомив подробиці
29.04.2026
Двоє загиблих, семеро постраждалих: понад 60 БпЛА атакували Харків та область
29.04.2026
На півночі від Харкова було вдвічі більше боїв, ніж на іншому напрямку
29.04.2026
Комунальники вже працюють: що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові
28.04.2026
Вранці РФ атакувала Чугуїв: двоє загиблих (оновлено)


Якщо вам цікава новина: «Харків знову під ударом – Терехов повідомив подробиці», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 09:25 росіяни знову атакували Харків.".