Двоє загиблих, семеро постраждалих: понад 60 БпЛА атакували Харків та область

У ранковому зведенні 29 квітня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ворог атакував Харків та 11 населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро – постраждали.

“У м. Чугуїв загинули 74-річний і 54-річний чоловіки, зазнала поранень 46-річна жінка; у с. Котляри Безлюдівської громади постраждали 50-річний і 60-річний чоловіки та 56-річна і 76-річна жінки; у м. Харків зазнав поранень 70-річний чоловік, гостру реакцію на стрес зазнала 65-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

Озброєння, яке вдарило по Харківщині за добу, таке:

три КАБи;

12 БпЛА типу “Герань-2”;

два БпЛА типу “Молния”;

три fpv-дрони;

47 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.