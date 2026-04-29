Двоє загиблих, семеро постраждалих: понад 60 БпЛА атакували Харків та область
У ранковому зведенні 29 квітня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ворог атакував Харків та 11 населених пунктів області.
Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро – постраждали.
“У м. Чугуїв загинули 74-річний і 54-річний чоловіки, зазнала поранень 46-річна жінка; у с. Котляри Безлюдівської громади постраждали 50-річний і 60-річний чоловіки та 56-річна і 76-річна жінки; у м. Харків зазнав поранень 70-річний чоловік, гостру реакцію на стрес зазнала 65-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.
Озброєння, яке вдарило по Харківщині за добу, таке:
- три КАБи;
- 12 БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу “Молния”;
- три fpv-дрони;
- 47 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 09:00;