Двоє загиблих, семеро постраждалих: понад 60 БпЛА атакували Харків та область

29.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ранковому зведенні 29 квітня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ворог атакував Харків та 11 населених пунктів області. 

Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро – постраждали.

“У м. Чугуїв загинули 74-річний і 54-річний чоловіки, зазнала поранень 46-річна жінка; у с. Котляри Безлюдівської громади постраждали 50-річний і 60-річний чоловіки та 56-річна і 76-річна жінки; у м. Харків зазнав поранень 70-річний чоловік, гостру реакцію на стрес зазнала 65-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

Озброєння, яке вдарило по Харківщині за добу, таке:

  • три КАБи;
  • 12 БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БпЛА типу “Молния”;
  • три fpv-дрони;
  • 47 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.

Читайте також: На півночі було вдвічі більше боїв, ніж на іншому напрямку

Двоє загиблих, семеро постраждалих: понад 60 БпЛА атакували Харків та область
Двоє загиблих, семеро постраждалих: понад 60 БпЛА атакували Харків та область
29.04.2026, 09:00
Сьогодні 17 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 квітня: яке свято та день в історії
17.04.2023, 06:00
Сьогодні 29 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 квітня 2026: яке свято та день в історії
29.04.2026, 06:00
На півночі від Харкова було вдвічі більше боїв, ніж на іншому напрямку
На півночі від Харкова було вдвічі більше боїв, ніж на іншому напрямку
29.04.2026, 08:12
Комунальники вже працюють: що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові
Комунальники вже працюють: що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові
29.04.2026, 07:35
Новини Харкова — головне за 29 квітня: серія вибухів у місті
Новини Харкова — головне за 29 квітня: серія вибухів у місті
29.04.2026, 08:21

Новини за темою:

29.04.2026
На півночі від Харкова було вдвічі більше боїв, ніж на іншому напрямку
29.04.2026
Комунальники вже працюють: що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові
28.04.2026
Вранці РФ атакувала Чугуїв: двоє загиблих (оновлено)
27.04.2026
За добу на Харківщині СОУ відбили 20 атак ворога – дані на 08:00
24.04.2026
КАБи та дрони прилітали по Харківщині: наслідки обстрілів


