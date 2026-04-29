Двое погибших, семь пострадавших: больше 60 БпЛА атаковали Харьков и область

В утренней сводке 29 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что враг атаковал Харьков и 11 населенных пунктов области.

В результате обстрелов погибли двое людей, еще семь – пострадали.

«В г. Чугуев погибли 74-летний и 54-летний мужчины, получила ранения 46-летняя женщина; в с. Котляры Безлюдовской громады пострадали 50-летний и 60-летний мужчины и 56-летняя и 76-летняя женщины; в г. Харьков получил ранения 70-летний мужчина, острую реакцию на стресс получила 65-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

Вооружение, ударившее по Харьковщине за сутки, следующее:

три КАБа;

12 БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

47 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.