Двое погибших, семь пострадавших: больше 60 БпЛА атаковали Харьков и область

Происшествия 09:00   29.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое погибших, семь пострадавших: больше 60 БпЛА атаковали Харьков и область

В утренней сводке 29 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что враг атаковал Харьков и 11 населенных пунктов области. 

В результате обстрелов погибли двое людей, еще семь – пострадали.

«В г. Чугуев погибли 74-летний и 54-летний мужчины, получила ранения 46-летняя женщина; в с. Котляры Безлюдовской громады пострадали 50-летний и 60-летний мужчины и 56-летняя и 76-летняя женщины; в г. Харьков получил ранения 70-летний мужчина, острую реакцию на стресс получила 65-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

Вооружение, ударившее по Харьковщине за сутки, следующее:

  • три КАБа;
  • 12 БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • 47 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
