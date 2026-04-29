Двое погибших, семь пострадавших: больше 60 БпЛА атаковали Харьков и область
В утренней сводке 29 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что враг атаковал Харьков и 11 населенных пунктов области.
В результате обстрелов погибли двое людей, еще семь – пострадали.
«В г. Чугуев погибли 74-летний и 54-летний мужчины, получила ранения 46-летняя женщина; в с. Котляры Безлюдовской громады пострадали 50-летний и 60-летний мужчины и 56-летняя и 76-летняя женщины; в г. Харьков получил ранения 70-летний мужчина, острую реакцию на стресс получила 65-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.
Вооружение, ударившее по Харьковщине за сутки, следующее:
- три КАБа;
- 12 БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Молния»;
- три fpv-дрона;
- 47 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
Если вам интересна новость: «Двое погибших, семь пострадавших: больше 60 БпЛА атаковали Харьков и область»
• Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 09:00;