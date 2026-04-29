Комунальники вже працюють: що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові

Події 07:35   29.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Комунальники вже працюють: що відбувається на місцях "прильотів" у Харкові

Наслідки російських обстрілів у Харкові показали вранці 29 квітня у пресслужбі мерії. 

У повідомленні уточнили: внаслідок російських атак вибиті вікна у житлових будинках у Слобідському та Немишлянському районах.

Комунальники ліквідують наслідки обстрілів у Харкові
Фото: ХМР

“Бригади КП “Харківжитлобуд” та КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” одразу прибули на місця та почали закривати контури”, – зазначили в мерії.

Комунальники ліквідують наслідки обстрілів у Харкові
Фото: ХМР
Комунальники ліквідують наслідки обстрілів у Харкові
Фото: ХМР

Нагадаємо, атака безпілотників на Харків розпочалася ще ввечері. Близько 22-ї години мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури в Немишлянському районі. Близько 23:20 стало відомо, що безпілотник влучив у ще один інфраструктурний об’єкт — в Основ’янському районі. Там виникла пожежа. В обох випадках про постраждалих не повідомляли. Нова серія вибухів пролунала у Харкові близько опівночі. В Основ’янському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено скління гіпермаркету, авто та два автобуси. У Немишлянському районі дрон влетів у дерево — пошкоджено близько десяти приватних будинків та постраждала людина. У Слобідському районі вилетіли вікна у багатоквартирних будинках поруч із місцем «прильоту». Також відомо про атаку на Індустріальний район.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 29 квітня: серія вибухів у місті

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На півночі від Харкова було вдвічі більше боїв, ніж на іншому напрямку
На півночі від Харкова було вдвічі більше боїв, ніж на іншому напрямку
29.04.2026, 08:12
Комунальники вже працюють: що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові
Комунальники вже працюють: що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові
29.04.2026, 07:35
Сьогодні 29 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 квітня 2026: яке свято та день в історії
29.04.2026, 06:00
Новини Харкова — головне за 29 квітня: серія вибухів у місті
Новини Харкова — головне за 29 квітня: серія вибухів у місті
29.04.2026, 08:21
Ще вибухи в Харкові – “прильоти” біля будинків і гіпермаркету, постраждалий
Ще вибухи в Харкові – “прильоти” біля будинків і гіпермаркету, постраждалий
29.04.2026, 07:15
У Харкові — «прильоти» БпЛА по об’єктах інфраструктури — Терехов
У Харкові — «прильоти» БпЛА по об’єктах інфраструктури — Терехов
28.04.2026, 23:49

Новини за темою:

29.04.2026
Комунальники вже працюють: що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові
28.04.2026
Вранці РФ атакувала Чугуїв: двоє загиблих (оновлено)
27.04.2026
За добу на Харківщині СОУ відбили 20 атак ворога – дані на 08:00
24.04.2026
КАБи та дрони прилітали по Харківщині: наслідки обстрілів
21.04.2026
Тактика обстрілів дещо змінилася, констатував Синєгубов


