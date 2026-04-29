Комунальники вже працюють: що відбувається на місцях “прильотів” у Харкові

Наслідки російських обстрілів у Харкові показали вранці 29 квітня у пресслужбі мерії.

У повідомленні уточнили: внаслідок російських атак вибиті вікна у житлових будинках у Слобідському та Немишлянському районах.

“Бригади КП “Харківжитлобуд” та КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” одразу прибули на місця та почали закривати контури”, – зазначили в мерії.

Нагадаємо, атака безпілотників на Харків розпочалася ще ввечері. Близько 22-ї години мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури в Немишлянському районі. Близько 23:20 стало відомо, що безпілотник влучив у ще один інфраструктурний об’єкт — в Основ’янському районі. Там виникла пожежа. В обох випадках про постраждалих не повідомляли. Нова серія вибухів пролунала у Харкові близько опівночі. В Основ’янському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено скління гіпермаркету, авто та два автобуси. У Немишлянському районі дрон влетів у дерево — пошкоджено близько десяти приватних будинків та постраждала людина. У Слобідському районі вилетіли вікна у багатоквартирних будинках поруч із місцем «прильоту». Також відомо про атаку на Індустріальний район.