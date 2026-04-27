За добу на Харківщині СОУ відбили 20 атак ворога – дані на 08:00
Вранці 27 квітня Генштаб ЗСУ поінформував про зіткнення, які були на Харківщині протягом минулої доби.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 11 разів у районі Стариці, Лимана, Вовчанська, Охрімівки та Красного Першого.
Тим часом на Куп’янському – зафіксували дев’ять штурмів окупантів біля Петропавлівки, Глушківки, Кучерівки, Нової Кругляківки, Новоплатонівки та Борівської Андріївки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксоване 241 бойове зіткнення. Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6847 дронів–камікадзе та здійснив 2673 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.
Також у ГШ оновили дані про втрати росіян:
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 08:07;