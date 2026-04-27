За сутки на Харьковщине СОУ отбили 20 атак врага – данные на 08:00

Украина 08:07   27.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на Харьковщине СОУ отбили 20 атак врага – данные на 08:00

Утром 27 апреля Генштаб ВСУ проинформировал о боестолкновениях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 11 раз в районе Старицы, Лимана, Волчанска, Охримовки и Красного Первого.

Тем временем на Купянском – зафиксировали девять штурмов оккупантов около Петропавловки, Глушковки, Кучеровки, Новой Кругляковки, Новоплатоновки и Боровской Андреевки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 241 боевое столкновение. Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросив 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6847 дронов-камикадзе и осуществил 2673 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 138 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян:

Читайте также: Беспилотники атаковали Малоданиловскую громаду — что сказал Гололобов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз
В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз
Возле супермаркета в Харькове взорвали гранату — информация полиции (видео)
Возле супермаркета в Харькове взорвали гранату — информация полиции (видео)
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
Новости Харькова — главное за 27 апреля: обстрелы пригорода
Новости Харькова — главное за 27 апреля: обстрелы пригорода
За сутки на Харьковщине СОУ отбили 20 атак врага – данные на 08:00
За сутки на Харьковщине СОУ отбили 20 атак врага – данные на 08:00
Новости по теме:

24.04.2026
КАБы и дроны прилетали по Харьковщине: последствия обстрелов
21.04.2026
Тактика обстрелов несколько изменилась, констатировал Синегубов
21.04.2026
Активизация РФ на Купянщине: за сутки ВСУ отбили 17 атак россиян
21.04.2026
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
20.04.2026
Массированную атаку БпЛА пережила ночью Харьковщина


  Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 08:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 27 апреля Генштаб ВСУ проинформировал о боестолкновениях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.".