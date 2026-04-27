За сутки на Харьковщине СОУ отбили 20 атак врага – данные на 08:00
Утром 27 апреля Генштаб ВСУ проинформировал о боестолкновениях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 11 раз в районе Старицы, Лимана, Волчанска, Охримовки и Красного Первого.
Тем временем на Купянском – зафиксировали девять штурмов оккупантов около Петропавловки, Глушковки, Кучеровки, Новой Кругляковки, Новоплатоновки и Боровской Андреевки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 241 боевое столкновение. Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросив 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6847 дронов-камикадзе и осуществил 2673 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 138 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Также в ГШ обновили данные о потерях россиян:
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 08:07;