КАБи та дрони прилітали по Харківщині: наслідки обстрілів

Події 08:26   24.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу окупанти обстріляли три населені пункти на Харківщині. 

«Внаслідок обстрілу в сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка. Внаслідок вибуху невідомого пристрою у м. Харків постраждав 43-річний чоловік», – уточнив начальник ХОВА.

За добу по області вдарило таке озброєння:

  • два КАБи;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • fpv-дрон;
  • десять БпЛА (тип встановлюється).

Через «прильоти» є руйнування цивільної інфраструктури у Харківському та Чугуївському районах області.

  Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 08:26;

