КАБи та дрони прилітали по Харківщині: наслідки обстрілів
У ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу окупанти обстріляли три населені пункти на Харківщині.
«Внаслідок обстрілу в сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка. Внаслідок вибуху невідомого пристрою у м. Харків постраждав 43-річний чоловік», – уточнив начальник ХОВА.
За добу по області вдарило таке озброєння:
- два КАБи;
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- fpv-дрон;
- десять БпЛА (тип встановлюється).
Через «прильоти» є руйнування цивільної інфраструктури у Харківському та Чугуївському районах області.
Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 08:26;