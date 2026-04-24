КАБи та дрони прилітали по Харківщині: наслідки обстрілів

У ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу окупанти обстріляли три населені пункти на Харківщині.

«Внаслідок обстрілу в сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка. Внаслідок вибуху невідомого пристрою у м. Харків постраждав 43-річний чоловік», – уточнив начальник ХОВА.

За добу по області вдарило таке озброєння:

два КАБи;

два БпЛА типу «Герань-2»;

fpv-дрон;

десять БпЛА (тип встановлюється).

Через «прильоти» є руйнування цивільної інфраструктури у Харківському та Чугуївському районах області.