Важче було на Куп’янщині: Генштаб про добу на фронті

Вранці 24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині було 15 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували шість атак ворога в районі Бочкового, Зеленого та Синельникового.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися дев’ять разів біля Радьківки, Подолів, Курилівки, Новоосинового та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6620 дронів-камікадзе та здійснив 2757 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 155 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у Генштабі.

