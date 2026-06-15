Де атакував ворог на Харківщині – дані Генштабу
Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися 13 разів на двох напрямках на Харківщині, пише Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів біля Гранова, Вовчанська, Стариці, Тернової та Ізбицького.
На Куп’янському – ворог намагався прорватися п’ять разів у районі Новоплатонівки, Новоосинового та Курилівки.
Втрати росіян такі:
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони-камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 08:07;