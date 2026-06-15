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Де атакував ворог на Харківщині – дані Генштабу

Україна 08:07   15.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де атакував ворог на Харківщині – дані Генштабу

Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися 13 разів на двох напрямках на Харківщині, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів біля Гранова, Вовчанська, Стариці, Тернової та Ізбицького.

На Куп’янському – ворог намагався прорватися п’ять разів у районі Новоплатонівки, Новоосинового та Курилівки.

Втрати росіян такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони-камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 08:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися 13 разів на двох напрямках на Харківщині, пише Генштаб ЗСУ.".