Де атакував ворог на Харківщині – дані Генштабу

Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися 13 разів на двох напрямках на Харківщині, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів біля Гранова, Вовчанська, Стариці, Тернової та Ізбицького.

На Куп’янському – ворог намагався прорватися п’ять разів у районі Новоплатонівки, Новоосинового та Курилівки.

Втрати росіян такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони-камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.