Где атаковал враг на Харьковщине – данные Генштаба

В течение минувших суток россияне пытались прорваться 13 раз на двух направлениях на Харьковщине, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз около Гранова, Волчанска, Старицы, Терновой и Избицкого.

На Купянском – враг пытался прорваться пять раз в районе Новоплатоновки, Новоосиново и Куриловки.

Потери россиян следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 244 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9752 дрона-камикадзе и осуществил 3131 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 70 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.