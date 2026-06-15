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Где атаковал враг на Харьковщине – данные Генштаба

Украина 08:07   15.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где атаковал враг на Харьковщине – данные Генштаба

В течение минувших суток россияне пытались прорваться 13 раз на двух направлениях на Харьковщине, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз около Гранова, Волчанска, Старицы, Терновой и Избицкого.

На Купянском – враг пытался прорваться пять раз в районе Новоплатоновки, Новоосиново и Куриловки.

Потери россиян следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 244 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9752 дрона-камикадзе и осуществил 3131 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 70 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 08:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне пытались прорваться 13 раз на двух направлениях на Харьковщине, пишет Генштаб ВСУ.".