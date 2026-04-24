Тяжелее было на Купянщине: Генштаб о сутках на фронте
Утром 24 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боестолкновений.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали шесть атак врага в районе Бочкового, Зеленого и Синельниково.
На Купянском – оккупанты пытались прорваться девять раз около Радьковки, Подолов, Куриловки, Новоосиново и Глушковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиационных удара, сбросив 277 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6620 дронов-камикадзе и осуществил 2757 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о боевых потерях россиян:
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Тяжелее было на Купянщине: Генштаб о сутках на фронте», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 08:08;