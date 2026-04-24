Тяжелее было на Купянщине: Генштаб о сутках на фронте

Украина 08:08   24.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 24 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боестолкновений. 

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали шесть атак врага в районе Бочкового, Зеленого и Синельниково.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться девять раз около Радьковки, Подолов, Куриловки, Новоосиново и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиационных удара, сбросив 277 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6620 дронов-камикадзе и осуществил 2757 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о боевых потерях россиян:

