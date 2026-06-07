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Дважды с начала суток атаковали россияне в регионе – данные Генштаба на 16:00

Украина 16:07   07.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Дважды с начала суток атаковали россияне в регионе – данные Генштаба на 16:00

По информации Генштаба ВСУ, на двух направлениях на Харьковщине уже было два боя.

На севере от Харькова россияне пытались прорваться один раз в сторону Охримовки.

На Купянском направлении СОУ отбили один штурм ВС РФ около Глушковки. А всего с начала суток на фронте в Украине зафиксировали 71 боестолкновение.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали восемь боестолкновений. На Южно-Слобожанском направлении врага атаковал пять раз в районе Старицы, Лимана, Волчанска и Охримовки. На Купянском – зафиксировали три штурма украинских позиций около Новоплатоновки, Песчаного и Купянска.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 16:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, на двух направлениях на Харьковщине уже было два боя.".