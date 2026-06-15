Live

Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются харьковские поезда

Транспорт 10:50   15.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются харьковские поезда Фото: Укрзалізниця

В АО «Укрзалізниця» проинформировали: некоторые харьковские поезда опаздывают сегодня, 15 июня.

«Из-за повреждений инфраструктуры, а также из-за необходимости остановок для эвакуации пассажиров, ряд поездов движется с задержкой. В то же время поезда дальнего сообщения между городами сохранены, в частности поезда курсируют в Днепр и в обратном направлении», – пишут в УЗ.

Наибольшее отклонение от графика фиксируется в:

  •  53/54 Одесса-Днепр +3.50 часов
  • 75/76 Кривой Рог-Киев +3.30 часов
  • 21/22 Харьков-Львов +3.30 часов
  • 65/66 Киев-Сумы +3.30 часов
  • 7/8 Одесса-Харьков +3 часа
  • 39/40 Запорожье-Солотвино +3.40 часа
  • 45/46 Харьков-Ужгород +3.30 часа
  • 21/22 Львов-Харьков +3.15 часа

Железнодорожники предупреждают: расписание все еще может меняться. Поэтому призывают пассажиров внимательно слушать объявления на станциях. Также отслеживать рейсы можно на сайте.

Читайте также: Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 15 июня: ночная атака, погибли спасатели
Новости Харькова – главное 15 июня: ночная атака, погибли спасатели
15.06.2026, 12:18
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
15.06.2026, 06:00
Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)
Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)
15.06.2026, 09:25
Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА
Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА
15.06.2026, 08:34
Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор
Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор
15.06.2026, 09:54
РФ выпустила ночью «Искандер» прямо по спасателям, пытавшимся спрятаться
РФ выпустила ночью «Искандер» прямо по спасателям, пытавшимся спрятаться
15.06.2026, 11:21

Новости по теме:

02.06.2026
Пострадал железнодорожник: враг ударил по тепловозу на Харьковщине
02.06.2026
Причина – повышенная опасность на маршрутах: на Харьковщине опаздывают поезда
29.05.2026
На море из Харькова теперь можно будет ездить каждый день: подробности от УЗ
29.05.2026
С 1 июня на Харьковщине перестанет ходить часть электричек
14.05.2026
Россияне атаковали железную дорогу на Харьковщине: что повреждено


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются харьковские поезда», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 10:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» проинформировали: некоторые харьковские поезда опаздывают сегодня, 15 июня.".