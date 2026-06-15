Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются харьковские поезда

В АО «Укрзалізниця» проинформировали: некоторые харьковские поезда опаздывают сегодня, 15 июня.

«Из-за повреждений инфраструктуры, а также из-за необходимости остановок для эвакуации пассажиров, ряд поездов движется с задержкой. В то же время поезда дальнего сообщения между городами сохранены, в частности поезда курсируют в Днепр и в обратном направлении», – пишут в УЗ.

Наибольшее отклонение от графика фиксируется в:

53/54 Одесса-Днепр +3.50 часов

75/76 Кривой Рог-Киев +3.30 часов

21/22 Харьков-Львов +3.30 часов

65/66 Киев-Сумы +3.30 часов

7/8 Одесса-Харьков +3 часа

39/40 Запорожье-Солотвино +3.40 часа

45/46 Харьков-Ужгород +3.30 часа

21/22 Львов-Харьков +3.15 часа

Железнодорожники предупреждают: расписание все еще может меняться. Поэтому призывают пассажиров внимательно слушать объявления на станциях. Также отслеживать рейсы можно на сайте.