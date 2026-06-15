Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются харьковские поезда
Фото: Укрзалізниця
В АО «Укрзалізниця» проинформировали: некоторые харьковские поезда опаздывают сегодня, 15 июня.
«Из-за повреждений инфраструктуры, а также из-за необходимости остановок для эвакуации пассажиров, ряд поездов движется с задержкой. В то же время поезда дальнего сообщения между городами сохранены, в частности поезда курсируют в Днепр и в обратном направлении», – пишут в УЗ.
Наибольшее отклонение от графика фиксируется в:
- 53/54 Одесса-Днепр +3.50 часов
- 75/76 Кривой Рог-Киев +3.30 часов
- 21/22 Харьков-Львов +3.30 часов
- 65/66 Киев-Сумы +3.30 часов
- 7/8 Одесса-Харьков +3 часа
- 39/40 Запорожье-Солотвино +3.40 часа
- 45/46 Харьков-Ужгород +3.30 часа
- 21/22 Львов-Харьков +3.15 часа
Железнодорожники предупреждают: расписание все еще может меняться. Поэтому призывают пассажиров внимательно слушать объявления на станциях. Также отслеживать рейсы можно на сайте.
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- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", поезда, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 10:50;