Через пошкодження інфраструктури затримуються харківські потяги
Фото: Укрзалізниця
В АТ “Укрзалізниця” поінформували: деякі харківські потяги спізнюються сьогодні, 15 червня.
“Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів, низка поїздів рухається із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку”, – пишуть в УЗ.
Найбільше відхилення від графіка фіксується у:
- 53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин
- 75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин
- 21/22 Харків-Львів +3.30 годин
- 65/66 Київ-Суми +3.30 годин
- 7/8 Одеса-Харків +3 години
- 39/40 Запоріжжя-Солотвине +3.40 години
- 45/46 Харків-Ужгород +3.30 години
- 21/22 Львів-Харків +3.15 години
Залізничники попереджають: розклад все ще може змінюватись. Тож закликають пасажирів уважно слухати оголошення на станціях. Також відстежувати рейси можна на сайті.
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- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", потяги, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 10:50;