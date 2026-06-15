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Через пошкодження інфраструктури затримуються харківські потяги

Транспорт 10:50   15.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через пошкодження інфраструктури затримуються харківські потяги Фото: Укрзалізниця

В АТ “Укрзалізниця” поінформували: деякі харківські потяги спізнюються сьогодні, 15 червня.

“Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів, низка поїздів рухається із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку”, – пишуть в УЗ.

Найбільше відхилення від графіка фіксується у:

  •  53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин
  • 75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин
  • 21/22 Харків-Львів +3.30 годин
  • 65/66 Київ-Суми +3.30 годин
  • 7/8 Одеса-Харків +3 години
  • 39/40 Запоріжжя-Солотвине +3.40 години
  • 45/46 Харків-Ужгород +3.30 години
  • 21/22 Львів-Харків +3.15 години

Залізничники попереджають: розклад все ще може змінюватись. Тож закликають пасажирів уважно слухати оголошення на станціях. Також відстежувати рейси можна на сайті.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 10:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” поінформували: деякі харківські потяги спізнюються сьогодні, 15 червня.".