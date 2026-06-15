Через пошкодження інфраструктури затримуються харківські потяги

В АТ “Укрзалізниця” поінформували: деякі харківські потяги спізнюються сьогодні, 15 червня.

“Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів, низка поїздів рухається із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку”, – пишуть в УЗ.

Найбільше відхилення від графіка фіксується у:

53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин

75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин

21/22 Харків-Львів +3.30 годин

65/66 Київ-Суми +3.30 годин

7/8 Одеса-Харків +3 години

39/40 Запоріжжя-Солотвине +3.40 години

45/46 Харків-Ужгород +3.30 години

21/22 Львів-Харків +3.15 години

Залізничники попереджають: розклад все ще може змінюватись. Тож закликають пасажирів уважно слухати оголошення на станціях. Також відстежувати рейси можна на сайті.