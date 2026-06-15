Live

Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор

Происшествия 09:54   15.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Харькове и Киеве специалисты продолжают ликвидировать последствия ночных обстрелов.

По информации главы государства, этой ночью враг выпустил по Украине 70 ракет, больше 60 из них – ударили по столице. В результате «прилетов» пострадали 28 человек, четыре – погибли.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

«Из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор – церковь, чья история началась еще в XI веке. И это сегодня одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора», – написал Зеленский.

Обстрел Киево-Печерской лавры

Тем временем в Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра» сообщили: вход для посетителей временно ограничили. Иконы, антиминсы, богослужебные предметы – эвакуировали.

Обстрел Киево-Печерской лавры

«Шахед» попал в алтарную часть Успенского собора – в Стефановский придел. Пожар ликвидируют спасатели ГСЧС. Кроме того, в результате повторной попытки удара повреждена Башня Иоанна Кушника — оборонительное сооружение XVII–XVIII веков, являющееся частью фортификационного комплекса Верхней Лавры. Аварийно-спасательные работы продолжаются», – написали в заповеднике.

Читайте также: Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 15 июня: погибли спасатели, атака БпЛА
Новости Харькова – главное 15 июня: погибли спасатели, атака БпЛА
15.06.2026, 07:56
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
15.06.2026, 06:00
Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА
Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА
15.06.2026, 08:34
Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)
Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)
15.06.2026, 09:25
Горел Художественный музей в Харькове, Терехов и ГСЧС спасали картины (видео)
Горел Художественный музей в Харькове, Терехов и ГСЧС спасали картины (видео)
14.06.2026, 22:08
Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор
Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор
15.06.2026, 09:54

Новости по теме:

15.06.2026
Сотрудник мэрии и четыре спасателя погибли ночью в Харькове (фото)
15.06.2026
Девять пожаров бушевали из-за обстрелов: ГСЧС о последствиях
15.06.2026
Новости Харькова – главное 15 июня: погибли спасатели, атака БпЛА
15.06.2026
Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА
12.06.2026
Терехов: ночь без обстрелов – это, скорее, исключение. Мэр о тяжелой неделе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 09:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Харькове и Киеве специалисты продолжают ликвидировать последствия ночных обстрелов.".