Зеленский: из-за удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Харькове и Киеве специалисты продолжают ликвидировать последствия ночных обстрелов.
По информации главы государства, этой ночью враг выпустил по Украине 70 ракет, больше 60 из них – ударили по столице. В результате «прилетов» пострадали 28 человек, четыре – погибли.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
«Из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор – церковь, чья история началась еще в XI веке. И это сегодня одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора», – написал Зеленский.
Тем временем в Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра» сообщили: вход для посетителей временно ограничили. Иконы, антиминсы, богослужебные предметы – эвакуировали.
«Шахед» попал в алтарную часть Успенского собора – в Стефановский придел. Пожар ликвидируют спасатели ГСЧС. Кроме того, в результате повторной попытки удара повреждена Башня Иоанна Кушника — оборонительное сооружение XVII–XVIII веков, являющееся частью фортификационного комплекса Верхней Лавры. Аварийно-спасательные работы продолжаются», – написали в заповеднике.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 09:54;