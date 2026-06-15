Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории

15 июня – День защиты пожилых людей. В этот день 2007 года состоялся премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала «Лис Микита». В 1991-м в финальную фазу вышло извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах — одно из самых мощных в ХХ веке. В 1924-м ФБР возглавил Эдгар Гувер. В 1844-м Чарльз Гудьер запатентовал метод вулканизации каучука. В 1775-м российские войска разрушили Запорожскую Сечь. В 1215-м в Англии утвердили Великую хартию вольностей.

Праздники и памятные даты 15 июня

В мире – День защиты пожилых людей.

Также сегодня: День силы улыбки, День фотографии природы, Всемирный день пожертвований, Всемирный день ветра.

15 июня в истории

15 июня 1215 года английский король Иоанн Безземельный утвердил исторический документ – Великую хартию вольностей. Подробнее.

15 июня 1775 года российские войска по приказу Екатерины II разрушили Запорожскую Сечь. Подробнее.

15 июня 1844 года Чарльз Гудьир запатентовал метод вулканизации – превращения сырого каучука в резину путем нагревания с серой. Подробнее.

15 июня 1924 года Эдгар Гувер возглавил Бюро расследований США (которое в 1935-м получит название ФБР). Подробнее.

15 июня 1991 года в финальную фазу вышло извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах — одно из самых мощных в ХХ веке.

Сейсмическую активность здесь фиксировали еще с апреля, а первый взрыв произошел 12 июня. Последующие взрывы становились только сильнее. 15 июня высота столба из раскаленных газов и поднявшегося над вулканом вулканического пепла достигла 34 км. Облако пепла и вулканических выбросов распространилось далеко за пределы Филиппин и достигло соседних стран Юго-Восточной Азии. Взрывы продолжались до 17 июня, постепенно стихая. В результате образовался кратер диаметром 2,5 км. Впоследствии там возникло озеро с дождевым питанием. А последствия извержения ощущались по всему миру – в атмосферу попало множество диоксида серы, из которого образовался слой аэрозолей. За несколько лет средняя температура на Земле снизилась на 0,4–0,6 °C.

Катастрофичности событиям добавил тайфун Yunya, который проходил над Филиппинами именно в дни мощнейшего извержения. Вулканический пепел смешался с ливнями и превратился в тяжелую мокрую массу. Она оседала на крышах домов, которые часто не выдерживали ее веса. Именно обрушение крыш стало основной причиной гибели людей во время этого извержения. Погибли более 840 человек, еще тысячи получили ранения или потеряли жилье. После этих событий извержений Пинатубо больше не последовало, хотя вулкан и сейчас считают активным, а в его районе периодически фиксируют подземные толчки.

15 июня 2007 года состоялся премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала «Лис Микита». Подробнее.

Церковный праздник

15 июня христиане чтят память пророка Амоса. Подробнее.

Народные приметы

Если 15 июня ненастная погода, то лето будет жарким, а осень теплой.

Если утром много росы на траве, то летом будет хороший урожай.

Сны на 15 июня – вещие.

Что нельзя делать 15 июня

Нельзя в одиночку ходить в лес или купаться в водоемах.

Нельзя отказывать в подаянии.