Сегодня 15 июня: какой праздник и день в истории
15 июня – День отца. В этот день в 2007 году состоялся премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала «Лис Микита». В 1924-м ФБР возглавил Эдгар Гувер. В 1844-м Чарльз Гудьер запатентовал метод вулканизации каучука. В 1775-м российские войска разрушили Запорожскую Сечь. В 1215-м в Англии утвердили Великую хартию вольностей.
Праздники и памятные даты 15 июня
15 июня – Международный день отца и День отца в Украине (третье воскресенье июня).
В Украине – День Моршина (отмечают в третье воскресенье июня).
В мире – День защиты пожилых людей.
Также сегодня: День фотографии природы, Всемирный день пожертвований, День силы улыбки, Всемирный день ветра.
15 июня в истории
15 июня 1215 года английский король Иоанн Безземельный утвердил исторический документ – Великую хартию вольностей. Подробнее.
15 июня 1775 года российские войска по приказу Екатерины II разрушили Запорожскую Сечь. Подробнее.
15 июня 1844 года Чарльз Гудьир запатентовал метод вулканизации – превращения сырого каучука в резину путем нагревания с серой. Сырой каучук не обладает свойствами резины: у него низкая прочность, он липкий, а на морозе – твердый и ломкий. После вулканизации полученную резину можно использовать в производстве и быту.
15 июня 1924 года Эдгар Гувер возглавил Бюро расследований США (которое в 1935-м получит название ФБР). Подробнее.
15 июня 2007 года состоялся премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала «Лис Микита». Его сняли по мотивам одноименной поэмы Ивана Франко. После премьерного показа в кинотеатре «Кинопалас» мультик выпустили на DVD. А через полтора года он вышел и на ТВ – транслировал Первый национальный. Кроме Украины, «Лиса» показывали и в Польше, Венгрии, Латвии, а также Турции. Сериал состоит из 26 серий.
Церковный праздник
15 июня христиане чтят память пророка Амоса. Подробнее.
Народные приметы
Если 15 июня ненастная погода, то лето будет жарким, а осень теплой.
Если утром много росы на траве, то летом будет хороший урожай.
Сны на 15 июня – вещие.
Что нельзя делать 15 июня
Нельзя в одиночку ходить в лес или купаться в водоемах.
Нельзя отказывать в подаянии.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июня – День отца. В этот день в 2007 году состоялся премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала «Лис Микита»".