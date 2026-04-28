Директора лісгоспу затримали на Харківщині: за що вимагав гроші (фото)
На Харківщині правоохоронці викрили масштабну схему поборів у лісовій галузі. Слідство вважає, що директор одного з державних лісових підприємств брав хабарі з підприємців, які замовляли деревину.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант вимагав від підприємців плату за укладання договорів на заготівлю деревини.
«Він встановив чіткий «прайс» — 150 гривень за кожен відпущений складометр. Водночас службовець повідомив, що у разі невиконання його вимог він заблокує оформлення документів та повністю зупинить відпуск продукції», – зазначили правоохоронці.
Як з’ясували у прокуратурі, «бізнес» чоловік ретельно конспірував: забороняв обговорювати передачу коштів дзвінками чи повідомленнями, а для позначення неправомірної вигоди вимагав використовувати кодову назву — «пенсійний фонд».
«Директор не брав гроші «з рук в руки». Натомість кивком голови вказував представникам підприємців на заздалегідь обумовлене місце, де ті мали залишати готівку. У подальшому він, дочекавшись, поки на території лісової станції нікого не буде, забирав гроші», – розповіли правоохоронці.
Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула зазначає, що за попередніми оцінками, щомісячний «дохід» фігуранта від такої діяльності сягав близько 100 тис. грн.
«У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували одержання посадовцем від одного з підприємців першого траншу хабра у сумі 80 тис. грн. Затримали зловмисника «на гарячому» після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. грн», – заявили силовики.
Під час обшуку у фігуранта вилучили майже 66 тисяч доларів, понад 380 тисяч гривень та 300 євро.
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зараз чоловіку готуються обрати запобіжний захід. Слідство триває.
Читайте також: Спиляли дерев на 117 тисяч гривень: кого судитимуть на Харківщині
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 14:54;