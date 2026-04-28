Live

Директора лесхоза задержали на Харьковщине: за что требовал деньги (фото)

Общество 14:54   28.04.2026
Виктория Яковенко
Директора лесхоза задержали на Харьковщине: за что требовал деньги (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине правоохранители разоблачили масштабную схему поборов в лесной отрасли. Следствие считает, что директор одного из государственных лесных предприятий брал взятки с предпринимателей, которые заказывали древесину.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант требовал от предпринимателей плату за заключение договоров на заготовку древесины.

«Он установил четкий прайс — 150 гривен за каждый отпущенный складометр. В то же время, чиновник сообщил, что в случае невыполнения его требований он заблокирует оформление документов и полностью остановит отпуск продукции», — отметили правоохранители.

Как выяснили в прокуратуре, «бизнес» мужчина тщательно конспирировал: запрещал обсуждать передачу средств звонками или сообщениями, а для обозначения неправомерной выгоды требовал использовать кодовое название – «пенсионный фонд».

подозрение директору лесхоза на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Директор не брал деньги «из рук в руки». Кивком указывал представителям предпринимателей на заранее оговоренное место, где те должны были оставлять наличные. В дальнейшем он, дождавшись, пока на территории лесной станции никого не будет, забирал деньги», – рассказали правоохранители.

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула отмечает, что по предварительным оценкам, ежемесячный «доход» фигуранта от такой деятельности достигал около 100 тыс. грн.

«В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали получение чиновником от одного из предпринимателей первого транша взятки в сумме 80 тыс. грн. Задержали злоумышленника «на горячем» — после получения второй части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. грн», — заявили силовики.

Во время обыска у фигуранта изъяли почти 66 тысяч долларов, более 380 тысяч гривен и 300 евро.

подозрение директору лесхоза на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
подозрение директору лесхоза на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сейчас мужчине готовятся избрать меру пресечения. Следствие продолжается.

Автор: Виктория Яковенко
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Директора лесхоза задержали на Харьковщине: за что требовал деньги (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 14:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители разоблачили масштабную схему поборов в лесной отрасли.".