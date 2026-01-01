Залоги определил ВАКС пятерым нардепам, среди которых харьковчанин Пивоваров

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде залога пятерым народным депутатам, которых подозревают в систематическом получении взяток за голосование в Верховной Раде. Среди них, как ранее установили СМИ, Евгений Пивоваров из Харькова.

Как сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, суд определил двум подозреваемым по 40 и 30 миллионов гривен залога, двум другим – по 20 миллионов, пятому депутату – 16,6 миллиона. Также суд возложил на всех подозреваемых процессуальные обязанности, среди которых ношение электронного средства контроля.

Напомним, в НАБУ 27 декабря сообщили, что совместно с САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие нардепы. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УКУ (систематическое с 2021 года получение неправомерной выгоды за принятие/непринятие законопроектов).

«Часть участников группы отвечала за контроль и координацию других участников, доводила до их сведения информацию о проектах законов и постановлений, а также об изменениях, которые нужно было поддержать, проголосовав «за», или, наоборот, отклонить, проголосовав «против». Кроме того, в круг вопросов, делегированных организатором группы, входили получение, распределение и передача народным депутатам неправомерной выгоды. Другие участники группы должны были соблюдать исполнительную дисциплину, неукоснительно поддерживать позицию по голосованию «за» или «против», присутствовать в сессионном зале в день голосования. За выполнение всех указаний они получали денежные средства, которые предоставлялись как лично, так и через других участников организованной группы», — говорится в публикации САП.

Размер взятки определялся «показателем эффективности голосований» и составлял от 2 до 20 тысяч долларов. Один из нардепов, как установило следствие, с ноября по декабрь 2025 года получил не менее 145 тысяч долларов с обеспечением дальнейшего распределения этих денег среди других избранников.

По данным СМИ, фигурантами являются депутаты от «Слуги народа» Юрий Кисель, Михаил Лабу, Евгений Пивоваров, Ольга Савченко и Игорь Негулевский.

Евгений Пивоваров в 2019 году был избран нардепом по 175 округу (Харьковская область), а до этого был профессором кафедры технологии питания в Харьковском государственном университете питания и торговли. По данным «Честно», депутат 22 июля 2025 года проголосовал «за» законопроект 12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генпрокурора. При этом он поддержал легализацию медицинского каннабиса и запрет религиозных учреждений, связанных с РФ.

Пивоваров, также по информации «Честно», является фигурантом антикоррупционного расследования — он был в рядах соучредителей ЖСК «Стройиндустрия-1», который в апреле 2016 года бесплатно получил почти 1,3 га земли в Немышлянском районе Харькова стоимостью 10 миллионов гривен от горсовета по «кооперативной схеме». Как установила прокуратура, это был псевдоЖСК, ведь объединенные в кооператив люди даже не были зарегистрированы в Харькове. В январе 2017 года Хозяйственный суд области отменил решение горсовета.