Дело нардепов-взяточников: за харьковчанина Пивоварова внесли залог

Политика 12:38   10.01.2026
Виктория Яковенко
Дело нардепов-взяточников: за харьковчанина Пивоварова внесли залог Фото: Facebook Евгения Пивоварова

За двух нардепов от «Слуги народа» Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова (народный избранник из Харькова), подозреваемых в систематическом получении взяток за голосование в Верховной Раде, внесли почти 36,7 млн ​​грн залога.

Об этом журналистам «Схем» («Радио Свобода») сообщили источники в правоохранительных органах. Отмечается, что 8 января 16,6 млн грн залога, назначенного Высшим антикоррупционным судом, за Ольгу Савченко внес один из ее адвокатов Игорь Фомин.

Он рассказал, что часть внесенных средств – его личные, часть «пришлось одолжить» из-за больших размеров залогов для участников дела.

«Также 8 января залог за народного депутата Евгения Пивоварова внесли семь физических лиц, платежами от 150 тысяч до 5 миллионов гривен. Общая сумма – около 20 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Евгений Пивоваров в 2019 году был избран нардепом по 175 округу (Харьковская область), а до этого был профессором кафедры технологии питания в Харьковском государственном университете питания и торговли. По данным «Честно», депутат 22 июля 2025 года проголосовал «за» законопроект 12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генпрокурора. При этом он поддержал легализацию медицинского каннабиса и запрет религиозных учреждений, связанных с РФ.

Напомним, в НАБУ сообщали, что совместно с САП по результатам операции под прикрытием разоблачена организованная преступная группа, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы систематически получали деньги за голосование в Верховной Раде. «Украинская правда» сообщала, что подозрения получили нардепы от «Слуги народа» Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Юрий Кисель, но могут быть объявлены и другие подозрения.

Читайте также: Залоги определил ВАКС пятерым нардепам, среди которых харьковчанин Пивоваров

Автор: Виктория Яковенко
