Дело нардепов-взяточников: за харьковчанина Пивоварова внесли залог
За двух нардепов от «Слуги народа» Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова (народный избранник из Харькова), подозреваемых в систематическом получении взяток за голосование в Верховной Раде, внесли почти 36,7 млн грн залога.
Об этом журналистам «Схем» («Радио Свобода») сообщили источники в правоохранительных органах. Отмечается, что 8 января 16,6 млн грн залога, назначенного Высшим антикоррупционным судом, за Ольгу Савченко внес один из ее адвокатов Игорь Фомин.
Он рассказал, что часть внесенных средств – его личные, часть «пришлось одолжить» из-за больших размеров залогов для участников дела.
«Также 8 января залог за народного депутата Евгения Пивоварова внесли семь физических лиц, платежами от 150 тысяч до 5 миллионов гривен. Общая сумма – около 20 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
Евгений Пивоваров в 2019 году был избран нардепом по 175 округу (Харьковская область), а до этого был профессором кафедры технологии питания в Харьковском государственном университете питания и торговли. По данным «Честно», депутат 22 июля 2025 года проголосовал «за» законопроект 12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генпрокурора. При этом он поддержал легализацию медицинского каннабиса и запрет религиозных учреждений, связанных с РФ.
Напомним, в НАБУ сообщали, что совместно с САП по результатам операции под прикрытием разоблачена организованная преступная группа, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы систематически получали деньги за голосование в Верховной Раде. «Украинская правда» сообщала, что подозрения получили нардепы от «Слуги народа» Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Юрий Кисель, но могут быть объявлены и другие подозрения.
Читайте также: Залоги определил ВАКС пятерым нардепам, среди которых харьковчанин Пивоваров
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Дело нардепов-взяточников: за харьковчанина Пивоварова внесли залог», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 января 2026 в 12:38;