Справа нардепів-хабарників: за харків’янина Пивоварова внесли заставу

За двох нардепів від «Слуги народу» Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова (народний обранець з Харкова), яких підозрюють у систематичному отриманні хабарів за голосування у Верховній Раді, внесли майже 36,7 млн грн застави.

Про це журналістам «Схем» («Радіо Свобода») повідомили джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що 8 січня 16,6 млн грн застави, призначених Вищим антикорупційним судом, за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів Ігор Фомін.

Він розповів, що частина внесених коштів – його особисті, ще частину «довелось позичити» через великі розміри застав для учасників справи.

«Також 8 січня заставу за народного депутата Євгена Пивоварова внесли сім фізичних осіб, платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума – майже 20 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.

Євген Пивоваров у 2019 році був обраний нардепом по 175 округу (Харківська область), а до цього був професором кафедри технології харчування у Харківському державному університеті харчування та торгівлі. За даними “Чесно”, депутат 22 липня 2025 року проголосував “за” законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генпрокурора. При цьому він підтримав легалізацію медичного канабісу та заборону релігійних установ, пов’язаних з РФ.

Нагадаємо, у НАБУ повідомляли, що спільно із САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи систематично отримували гроші за голосування у Верховній Раді. «Українська правда» повідомляла, що підозри отримали нардепи від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль, але можуть бути оголошені й інші підозри.