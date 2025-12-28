НАБУ викрило нардепів-хабарників. ЗМІ: серед них – харків’янин Пивоваров
У НАБУ повідомили, що спільно із САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.
За даними слідства, учасники групи систематично отримували гроші за голосування у Верховній Раді. Деталі пообіцяли розповісти згодом.
“Українська правда” з посиланням на джерела у правоохоронних органах і фракції “Слуга народу” повідомляла, що підозри отримали нардепи від “Слуги народу” Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль, але можуть бути оголошені й інші підозри.
Євген Пивоваров у 2019 році був обраний нардепом по 175 округу (Харківська область), а до цього був професором кафедри технології харчування у Харківському державному університеті харчування та торгівлі. За даними “Чесно”, депутат 22 липня 2025 року проголосував “за” законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генпрокурора. При цьому він підтримав легалізацію медичного канабісу та заборону релігійних установ, пов’язаних з РФ.
Пивоваров, також за інформацією «Чесно», є фігурантом антикорупційного розслідування – він був у лавах співзасновників ЖБК “Стройіндустрія-1”, який у квітні 2016 року безплатно отримав майже 1,3 га землі в Немишлянському районі Харкова вартістю 10 мільйонів гривень від міськради за “кооперативною схемою”. Як встановила прокуратура, це був псевдоЖБК, адже об’єднані в кооператив люди навіть не були зареєстровані у Харкові. У січні 2017 року Господарський суд області скасував рішення міськради.
