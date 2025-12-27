“Прямий шлях до знелюднення” – Терехов про Харків після війни

Міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Інтерфаксу” пояснив, чому місто в разі досягнення миру не повинно залишатися “залізним дикобразом” та постійно жити в режимі готовності до нової війни.

“Ключовим для прифронтових міст буде питання нормальності життя, – вважає Терехов. – Це дуже важливо. Саме від цього залежатиме, чи залишаться тут люди та бізнес, чи ці прифронтові території залишаться мілітаризованими. Головна помилка, яку не можна допустити, – закріпити цю “прифронтовість” як постійну модель існування прифронтових міст і громад, залишитися таким «залізним дикобразом». Міста не можуть роками жити в режимі постійної готовності до війни й очікування загрози, коли вся логіка розвитку будується виключно на обороні та подальшій мілітаризації території. Це не прояв сили. Це прямий шлях до знелюднення. Якщо люди не будуть бачити перспектив, вони просто виїдуть, а наші громади перетворяться на нове “дике поле”. Потрібно це розуміти. Прифронтові громади мають жити нормальним цивільним життям: працювати, навчати дітей, розвивати бізнес, планувати своє майбутнє. А безпека має бути не способом організації повсякденного життя, а його фоном”.

Водночас Терехов не заперечує необхідності будівництва фортифікацій та організації оборони. Але, на думку мера Харкова, “почуття захищеності” має створювати не мілітаризація, а реальні міжнародні гарантії безпеки. Він також підкреслив, що відновлення має стати державною політикою, а не “набором певних проєктів”.

“Прифронтові міста не можна відновлювати за загальними правилами. Вони були й зараз залишаються на передовій, стримуючи російську агресію. Вони мають бути й на передовій у процесі відновлення і відбудови”, – наголосив міський голова.

На його думку, основним індикатором успішності відновлення стане не кількість відбудованих об’єктів у звітах, а люди, які повернулися, та якість їхнього життя.