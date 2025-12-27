Live

“Прямий шлях до знелюднення” – Терехов про Харків після війни

Політика 17:57   27.12.2025
Оксана Горун
“Прямий шлях до знелюднення” – Терехов про Харків після війни Скріншот

Міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Інтерфаксу” пояснив, чому місто в разі досягнення миру не повинно залишатися “залізним дикобразом” та постійно жити в режимі готовності до нової війни.

“Ключовим для прифронтових міст буде питання нормальності життя, – вважає Терехов. – Це дуже важливо. Саме від цього залежатиме, чи залишаться тут люди та бізнес, чи ці прифронтові території залишаться мілітаризованими. Головна помилка, яку не можна допустити, – закріпити цю “прифронтовість” як постійну модель існування прифронтових міст і громад, залишитися таким «залізним дикобразом». Міста не можуть роками жити в режимі постійної готовності до війни й очікування загрози, коли вся логіка розвитку будується виключно на обороні та подальшій мілітаризації території. Це не прояв сили. Це прямий шлях до знелюднення. Якщо люди не будуть бачити перспектив, вони просто виїдуть, а наші громади перетворяться на нове “дике поле”. Потрібно це розуміти. Прифронтові громади мають жити нормальним цивільним життям: працювати, навчати дітей, розвивати бізнес, планувати своє майбутнє. А безпека має бути не способом організації повсякденного життя, а його фоном”.

Водночас Терехов не заперечує необхідності будівництва фортифікацій та організації оборони. Але, на думку мера Харкова, “почуття захищеності” має створювати не мілітаризація, а реальні міжнародні гарантії безпеки. Він також підкреслив, що відновлення має стати державною політикою, а не “набором певних проєктів”.

Читайте також: Десятки мільйонів знайшов Кабмін на відновлення трьох об’єктів у Харкові

“Прифронтові міста не можна відновлювати за загальними правилами. Вони були й зараз залишаються на передовій, стримуючи російську агресію. Вони мають бути й на передовій у процесі відновлення і відбудови”, – наголосив міський голова.

На його думку, основним індикатором успішності відновлення стане не кількість відбудованих об’єктів у звітах, а люди, які повернулися, та якість їхнього життя.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня
Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня
27.12.2025, 17:32
“Нарізав кола” на Алеї пам’яті в центрі міста на Харківщині: знайшли водія
“Нарізав кола” на Алеї пам’яті в центрі міста на Харківщині: знайшли водія
27.12.2025, 14:47
Морози посиляться під Новий рік – синоптикиня
Морози посиляться під Новий рік – синоптикиня
27.12.2025, 14:00
Набивалася в гості до пенсіонерів та обкрадала: поліція зловила підозрювану
Набивалася в гості до пенсіонерів та обкрадала: поліція зловила підозрювану
27.12.2025, 15:49
НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої входили нардепи: подробиці
НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої входили нардепи: подробиці
27.12.2025, 14:29
Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо
Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо
27.12.2025, 14:55

Новини за темою:

27.12.2025
Вирву від удару КАБа на дорозі в Харкові вже засипали та асфальтують (фото)
25.12.2025
Відновлення будинку на Любові Малої у Харкові триває: яка концепція (фото)
25.12.2025
Скільки домів постраждало у Харкові з початку вторгнення: Терехов назвав цифру
24.12.2025
Відновлення критичної інфраструктури Харкова: хто привласнив 70 млн грн
20.12.2025
У Харкові виділили більше грошей на зарплати комунальникам і відновлення


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Прямий шлях до знелюднення” – Терехов про Харків після війни», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2025 в 17:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Інтерфаксу” пояснив, чому місто в разі досягнення миру не повинно залишатися “залізним дикобразом”".