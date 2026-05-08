Вже завершують ремонт у під’їздах: відновлення будинку на Георгія Тарасенка 📷

На вулиці Георгія Тарасенка у Харкові триває відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок бойових дій, повідомляє пресслужба міськради.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже відбудували всі пошкоджені конструкції: плити перекриття, опорні стіни, перегородки тощо. Також там було відновлено фасад, покрівлю, змонтовано нову водостічну систему. На горищі спеціалісти утеплили підлогу для збереження тепла. На завершальному етапі перебуває ремонт у під’їздах.

“У квартирах і місцях загального користування встановили металопластикові вікна, а також утеплили металеві двері для виходу на загальні балкони в кожному під’їзді”, – розповіли у мерії.

Зараз у будинку монтують металоконструкції балконів. Згодом ремонтники відновлять пошкоджені інженерні мережі та виконають внутрішнє оздоблення квартир.

Нагадаємо, відновлення триває й у будинку на проспекті Тракторобудівників. Він також був пошкоджений внаслідок ворожих атак.