Вже завершують ремонт у під’їздах: відновлення будинку на Георгія Тарасенка 📷
На вулиці Георгія Тарасенка у Харкові триває відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок бойових дій, повідомляє пресслужба міськради.
Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже відбудували всі пошкоджені конструкції: плити перекриття, опорні стіни, перегородки тощо. Також там було відновлено фасад, покрівлю, змонтовано нову водостічну систему. На горищі спеціалісти утеплили підлогу для збереження тепла. На завершальному етапі перебуває ремонт у під’їздах.
“У квартирах і місцях загального користування встановили металопластикові вікна, а також утеплили металеві двері для виходу на загальні балкони в кожному під’їзді”, – розповіли у мерії.
Зараз у будинку монтують металоконструкції балконів. Згодом ремонтники відновлять пошкоджені інженерні мережі та виконають внутрішнє оздоблення квартир.
Нагадаємо, відновлення триває й у будинку на проспекті Тракторобудівників. Він також був пошкоджений внаслідок ворожих атак.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, міськрада, новини Харкова, тарасенко;
Якщо вам цікава новина: «Вже завершують ремонт у під'їздах: відновлення будинку на Георгія Тарасенка 📷», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 13:15;