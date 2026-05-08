Live

Вже завершують ремонт у під’їздах: відновлення будинку на Георгія Тарасенка 📷

Суспільство 13:15   08.05.2026
Вікторія Яковенко
Вже завершують ремонт у під’їздах: відновлення будинку на Георгія Тарасенка 📷 Фото: Харківська міськрада

На вулиці Георгія Тарасенка у Харкові триває відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок бойових дій, повідомляє пресслужба міськради.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже відбудували всі пошкоджені конструкції: плити перекриття, опорні стіни, перегородки тощо. Також там було відновлено фасад, покрівлю, змонтовано нову водостічну систему. На горищі спеціалісти утеплили підлогу для збереження тепла. На завершальному етапі перебуває ремонт у під’їздах.

“У квартирах і місцях загального користування встановили металопластикові вікна, а також утеплили металеві двері для виходу на загальні балкони в кожному під’їзді”, – розповіли у мерії.

Зараз у будинку монтують металоконструкції балконів. Згодом ремонтники відновлять пошкоджені інженерні мережі та виконають внутрішнє оздоблення квартир.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, відновлення триває й у будинку на проспекті Тракторобудівників. Він також був пошкоджений внаслідок ворожих атак.

Читайте також: Згоріли рідкісні сорти інжиру: в Харкові палав науковий інститут (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вигадав «приліт», щоб отримати мільйон: схема не спрацювала на Харківщині
Вигадав «приліт», щоб отримати мільйон: схема не спрацювала на Харківщині
08.05.2026, 14:18
Обстріляний ворогом поїзд прибув на Харківщину за графіком – УЗ (фото)
Обстріляний ворогом поїзд прибув на Харківщину за графіком – УЗ (фото)
08.05.2026, 13:32
Вже завершують ремонт у під’їздах: відновлення будинку на Георгія Тарасенка 📷
Вже завершують ремонт у під’їздах: відновлення будинку на Георгія Тарасенка 📷
08.05.2026, 13:15
Згоріли рідкісні сорти інжиру: в Харкові палав науковий інститут (фото, відео)
Згоріли рідкісні сорти інжиру: в Харкові палав науковий інститут (фото, відео)
08.05.2026, 12:38
Новини Харкова — головне 8 травня: нічні тривоги, хлопчик випав із вікна
Новини Харкова — головне 8 травня: нічні тривоги, хлопчик випав із вікна
08.05.2026, 13:36
Трагедія в Харкові: дитина випала з вікна, травми виявилися смертельними
Трагедія в Харкові: дитина випала з вікна, травми виявилися смертельними
08.05.2026, 11:03

Новини за темою:

07.05.2026
«Зазвичай архітектори — чоловіки»: як хочуть змінити Харків молоді жінки 📹
04.05.2026
Доля будинку на Леся Сердюка: чому жителі пішли в суд, коментар Терехова
02.05.2026
Що планують будувати та відновлювати на Харківщині, повідомив Синєгубов
23.04.2026
Відновлення будинку на Велозаводській у Харкові: які роботи йдуть зараз
23.04.2026
Мільярди: скільки витратив Харків на відновлення інфраструктури (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вже завершують ремонт у під’їздах: відновлення будинку на Георгія Тарасенка 📷», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 13:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Георгія Тарасенка у Харкові триває відновлення житлового будинку, пошкодженого внаслідок бойових дій, повідомляє пресслужба міськради.".