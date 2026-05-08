Новини Харкова — головне 8 травня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Чотири рази оголошували цієї ночі тривогу – причини

Першу тривогу вночі дали о 00:03. Моніторингові ТГ-канали повідомили: у регіоні зафіксували БпЛА, який рухався у бік Питомника. Відбій дали вже о 00:36. Повторно тривогу оголосили о 00:58 – цього разу безпілотники почали атакувати Слатине. О 01:22 дали відбій, а вже о 01:58 виникла нова загроза – з Таганрогу полетіла балістика. Ця тривога тривала близько години – до 02:49.

Востаннє тривога пролунала о 03:34 – знову через пуски балістики. Харків був “червоним” до 03:57. Станом на 07:15 на Харківщині “тихо”.