Сьогодні 8 травня 2026: яке свято та день в історії

8 травня в Україні – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня у 1945 році набула чинності капітуляція нацистської Німеччини. У 2025-му обрали нового Папу Римського – Лева XIV. У 1982-му загинув канадський перегонник “Формули-1” Жиль Вільнев. У 1886-му в продаж надійшла “Кока-кола”. У 1847-му видали патент на гумову камеру для коліс. У 1842-му сталася одна з перших і найтрагічніша на той момент за наслідками залізнична катастрофа. У 1794-му на гільйотині стратили одного із засновників сучасної хімічної науки Антуана Лавуазьє. У 1429-му французьке військо на чолі з Жанною д’Арк зняло англійську облогу з Орлеана.

Свята та пам’ятні дати 8 травня

8 травня в Україні – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років.

У світі 8 травня – Дні пам’яті та примирення. Також відзначають Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – на честь дня народження засновника руху Анрі Дюнана.

Також сьогодні: День вільної торгівлі, День народження “Кока-коли”, Всесвітній день віслюка, Міжнародний день боротьби з таласемією, Всесвітній день боротьби з раком яєчників.

8 травня в історії

8 травня 1429 року французьке військо, на чолі з Жанною д’Арк, зняло англійську облогу з Орлеана. Докладніше.

8 травня 1794 року під час Французької революції на гільйотині стратили французького хіміка Антуана Лавуазьє. Докладніше.

8 травня 1842 року відбулася Версальська залізнична катастрофа. Докладніше.

8 травня 1847 року видали патент на гумову камеру для коліс. Докладніше.

8 травня 1886 року у продаж в Атланті надійшла “Кока-кола”. Докладніше.

8 травня 1902 року виверження вулкана Пеле повністю зруйнувало місто Сен-П’єр на острові Мартиніка. Докладніше.

8 травня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом (9 травня о 00:43 – за московським) Німеччина вдруге підписала капітуляцію. Докладніше.

8 травня 1982 року загинув канадський перегонник “Формули-1” Жиль Вільнев – батько чемпіона світу у “Формулі-1” Жака Вільнева. Докладніше.

8 травня 2025 року обрали нового Папу Римського. Ним став 69-річний уродженець США, кардинал Роберт Френсіс Превост. Він отримав ім’я Лев XIV. Про обрання нового понтифіка повідомили після 18:00 за місцевим часом: із труби на даху Сикстинської капели пішов білий дим і пролунали дзвони. Далі Лев XIV привітав паству з балкона резиденції у Ватикані. Деякі коментатори, оцінюючи обрання папою американця, писали, що це чи не поступка Католицької церкви президентові США Дональду Трампу. Той підкинув дров у це багаття, радісно привітавши земляка з обранням у своїй соцмережі Truth Social.

“Це така честь — усвідомлювати, що він перший американський Папа. Яке хвилювання і яка велика честь для нашої країни”, – писав Трамп.

Однак за минулий рік відносини між Святим престолом і Білим Домом суттєво погіршилися. Лев XIV продемонстрував силу та незалежну позицію. Він неодноразово висловлювався у розріз із політикою трампівських США – і з приводу війни Росії проти України, і цієї весни – з приводу спільної атаки США та Ізраїлю на Іран.

Зокрема, 11 квітня 2026 року Папа Римський заявив, що американо-ізраїльську війну проти Ірану підживлює “ілюзія всемогутності”. А також зробив відвертий і прозорий натяк персонально на Трампа.

“Досить ідолопоклонства самому собі та грошам! Вистачить демонстрації влади! Вистачить війни!”, – цитувало видання Politico.

Це, звичайно, розлютило самозакоханого президента США. Він вибухнув критикою на адресу Лева XIV у Truth Social, згадавши Папі все, що тільки можна: від дій церкви за часів COVID-19 до процедури обрання самого понтифіка. Звичайно ж, підтримку конклавом кандидатури Роберта Френсіса Превоста Дональд Трамп пояснив увагою до власної персони: “Якби мене не було у Білому домі, Лева не було б у Ватикані”. Небажання глави церкви підтримувати війну американський президент прокоментував так: “Я не хочу Папу, який вважає, що Іран може мати ядерну зброю”.

Загалом за рік, який Лев XIV провів на своїй посаді, стало зрозуміло, що це людина з чіткою позицією, яка бажає бути Папою для всієї пастви. Він не віддає явних переваг ні землякам, ні певним категоріям вірян, як це іноді робили його попередники. Нині нового Папу іноді починають порівнювати зі “зразковим” попередником – Іваном Павлом II. Втім, рік на посаді – це навряд чи достатній час, щоб робити подібні аванси.

Церковне свято 8 травня

8 травня вшановують пам’ять апостола і євангеліста Йоана Богослова. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 8 травня різко похолодало, то заморозки у травні будуть частими.

Якщо птахи в’ють гнізда на сонці – до прохолодного літа, в тіні – до жаркого та сонячного.

Веселка 8 травня день обіцяє гарну погоду.

Що не можна робити 8 травня

Не можна важко працювати.

Не можна прати й прасувати одяг.

Не можна сушити рушники на вулиці.