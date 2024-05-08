Сьогодні 8 травня: яке свято та день в історії

8 травня в Україні – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня у 1945 році набула чинності капітуляція нацистської Німеччини. У 1429-му французьке військо на чолі з Жанною д’Арк зняло англійську облогу з Орлеана. У 1794-му на гільйотині стратили одного із засновників сучасної хімічної науки Антуана Лавуазьє. У 1842-му сталася одна з перших і найтрагічніша на той момент за наслідками залізнична катастрофа. У 1847-му видали патент на гумову камеру для коліс. У 1886-му в продаж надійшла “Кока-кола”. У 1982-му загинув канадський перегонник “Формули-1” Жиль Вільнев.

Свята та пам’ятні дати 8 травня

8 травня в Україні – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років.

У світі 8 травня – Дні пам’яті та примирення. Також відзначають Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – на честь дня народження засновника руху Анрі Дюнана.

Також відзначають: Всесвітній день віслюка, День народження “Кока-коли”.

8 травня в історії

8 травня 1429 року французьке військо, на чолі з Жанною д’Арк, зняло англійську облогу з Орлеана. Детальніше.

8 травня 1794 року під час Французької революції на гільйотині стратили французького хіміка Антуана Лавуазьє. Детальніше.

8 травня 1842 року відбулася Версальська залізнична катастрофа – одна з перших у світі та найтрагічніша за своїми наслідками на той момент. За офіційними даними, жертвами стали щонайменше 57 осіб. Проте журналісти виявили докази того, що загиблих було втричі більше.

Катастрофа сталася на залізничному перегоні між Версалем і Парижем. Її жертвами стали гості свята, яке влаштував у Версалі король Луї-Філіпп. На водяне шоу в королівському палаці прибули тисячі людей. Задля того, щоб доставити публіку на місце, а потім повернути додому, дві залізничні компанії оголосили про розширення графіків сполучення. У результаті, коли свято добігало кінця, охочих повернутися виявилося дуже багато – на платформі у Версалі було велике скупчення людей. Тож начальник станції вирішив додати до поїзда десяток додаткових вагонів. Щоб тяги вистачило, додали й другий локомотив: перший тяг потяг, другий – підштовхував його ззаду. Між ними було 17 вагонів з дерев’яними кузовами (два відкритих, дев’ять критих, три диліжанси та три вагони з гальмами). Загалом у них було 768 пасажирів. При переїзді ця конструкція зійшла з рейок і спалахнула. Зійшов із рейок передній локомотив, а задній продовжував штовхати хвіст поїзда. У результаті він “виштовхав” перші три вагони просто зверху на пошкоджений локомотив. Від температури його котла дерев’яні вагони спалахнули, вогонь перекинувся далі. Пасажири ж не могли покинути це пекло, адже двері у вагонах на той час блокували (це рішення ухвалили після спроби самогубства пасажирки на залізниці). Місцеві жителі, поліція та пожежники прийшли людям на допомогу, проте перші п’ять вагонів вигоріли вщент, пасажирів шостого та сьомого частково встигли врятувати, доки на них не перекинувся вогонь. Усі інші вагони відчепили та відтягли на безпечну відстань. Пожежу гасили до вечора, значна кількість тіл перетворилася на попіл, що надалі дозволило владі применшувати реальну кількість жертв. Значна кількість пасажирів так і залишилися “зниклими безвісти”. У ході судового процесу прокурор заявив про 39 загиблих на місці та ще 18 – тих, хто помер від отриманих травм у лікарнях згодом. При цьому тодішня преса, провівши власне розслідування та поспілкувавшись із родичами зниклих безвісти, нарахувала щонайменше 157 жертв.

8 травня 1847 року видали патент на гумову камеру для коліс. Детальніше.

8 травня 1886 року у продаж в Атланті надійшла “Кока-кола”. Детальніше.

8 травня 1902 року виверження вулкана Пеле повністю зруйнувало місто Сен-П’єр на острові Мартиніка. Детальніше.

8 травня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом (9 травня о 00:43 – за московським) Німеччина вдруге підписала капітуляцію. Детальніше.

8 травня 1982 року загинув канадський перегонник “Формули-1” Жиль Вільнев – батько чемпіона світу у “Формулі-1” Жака Вільнева. Детальніше.

Церковне свято 8 травня

8 травня вшановують пам’ять апостола і євангеліста Йоана Богослова. Йоан Богослов під час Таємної Вечері знаходився поруч із Христом. Після страти Ісуса він сидів під хрестом разом з Богородицею та оплакував Спасителя. Там він почув звернені до нього слова про те, що Діва Марія – тепер його мати. Тож Йоан дбав про Марію до її Успіння. Як і Ісус, він став жертвою зради. Після того, як почали ловити християн, апостола заарештували та відвели судити до Риму. Йоана засудили до смертної кари, він випив отруту й вижив. Не завдало йому шкоди також варіння в киплячій олії. Тоді Івана заслали на острів Патмос, але й там він продовжував творити дива та навертати нових вірян. Після звільнення помер у віці старше ста років.

Народні прикмети

Якщо 8 травня різко похолодало, то заморозки у травні будуть частими.

Якщо птахи в’ють гнізда на сонці – до прохолодного літа, в тіні – до жаркого та сонячного.

Веселка 8 травня день обіцяє гарну погоду.

Що не можна робити 8 травня

Не можна важко працювати.

Не можна прати й прасувати одяг.

Не можна сушити рушники на вулиці.