Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории

8 мая в Украине – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день в 1945 году вступила в силу капитуляция нацистской Германии. В 1429-м французское войско во главе с Жанной д’Арк сняло английскую осаду с Орлеана. В 1794-м на гильотине казнили одного из основателей современной химической науки Антуана Лавуазье. В 1842-м произошла одна из первых и самая трагическая на тот момент по последствиям железнодорожная катастрофа. В 1847-м выдали патент на резиновую камеру для колес. В 1886-м в продажу поступила «Кока-кола». В 1982-м погиб канадский гонщик «Формулы-1» Жиль Вильнев.

Праздники и памятные даты 8 мая

8 мая в Украине – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов.

В мире 8 мая – Дни памяти и примирения. Также отмечают Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца – в честь дня рождения основателя движения Анри Дюнана.

Также отмечают: Всемирный день осла, День рождения «Кока-колы».

8 мая в истории

8 мая 1429 года французское войско, во главе с Жанной д’Арк, сняло английскую осаду с Орлеана. Подробнее.

8 мая 1794 года во время Французской революции на гильотине казнили французского химика Антуана Лавуазье. Подробнее.

8 мая 1842 года произошла Версальская железнодорожная катастрофа – одна из первых в мире и самая трагическая по своим последствиям на тот момент. По официальным данным, жертвами стали не менее 57 человек. Однако журналисты обнаружили доказательства того, что погибших было в три раза больше.

Катастрофа произошла на железнодорожном перегоне между Версалем и Парижем. Ее жертвами стали гости праздника, который устроил в Версале король Луи-Филипп. На водяное шоу в королевском дворце прибыли тысячи человек. Ради того, чтобы доставить публику на место, а затем вернуть по домам, две железнодорожные компании объявили о расширении графиков сообщения. В результате, когда праздник подходил к концу, желающих вернуться оказалось слишком много – на платформе в Версале было большое скопление людей. Поэтому начальник станции решил добавить к поезду десяток дополнительных вагонов. Чтобы тяги хватило, добавили и второй локомотив: первый тянул поезд, второй – подталкивал его сзади. Между ними было 17 вагонов с деревянными кузовами (два открытых, девять крытых, три дилижанса и три вагона с тормозами). В общей сложности в них находилось 768 пассажиров. При переезде эта конструкция сошла с рельсов и загорелась. Сошел с рельсов передний локомотив, а задний продолжал толкать хвост поезда. В результате он «вытолкал» первые три вагона прямо сверху на поврежденный локомотив. От температуры его котла деревянные вагоны загорелись, огонь перекинулся дальше. Пассажиры же не могли покинуть этот ад, ведь двери в вагонах в то время блокировали (это решение приняли после попытки самоубийства пассажирки на железной дороге). Местные жители, полиция и пожарные пришли людям на помощь, однако первые пять вагонов выгорели дотла, пассажиров шестого и седьмого частично успели спасти, пока на них не перекинулся огонь. Все остальные вагоны отцепили и оттащили на безопасное расстояние. Пожар тушили до вечера, значительное количество тел превратилось в пепел, что в дальнейшем позволило властям преуменьшать реальное количество жертв. Значительное количество пассажиров так и остались «пропавшими без вести». В ходе судебного процесса прокурор заявил о 39 погибших на месте и еще 18 – тех, кто умер от полученных травм в больницах впоследствии. При этом тогдашняя пресса, проведя собственное расследование и пообщавшись с родственниками якобы пропавших без вести, насчитала по меньшей мере 157 жертв.

8 мая 1847 года выдали патент на резиновую камеру для колес. Подробнее.

8 мая 1886 года в продажу в Атланте поступила «Кока-кола». Подробнее.

8 мая 1902 года извержение вулкана Пеле полностью разрушило город Сен-Пьер на острове Мартиника. Подробнее.

8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00:43 — по московскому) Германия вторично подписала капитуляцию. Подробнее.

8 мая 1982 года погиб канадский гонщик «Формулы-1» Жиль Вильнев — отец чемпиона мира в «Формуле-1» Жака Вильнева. Подробнее.

Церковный праздник 8 мая

8 мая чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов во время Тайной Вечери находился рядом с Христом. После казни Иисуса он сидел под крестом вместе с Богородицей и оплакивал Спасителя. Там он услышал обращенные к нему слова о том, что Дева Мария – теперь его мать. Иоанн заботился о Марии до ее Успения. Как и Иисус, он стал жертвой предательства. После того как начали ловить христиан, апостола арестовали и отвели судить в Рим. Иоанна приговорили к смертной казни, он выпил яд и выжил. Не причинила ему вреда также варка в кипящем масле. Тогда Иоанна сослали на остров Патмос, но и там он продолжал творить чудеса и обращать новых верующих. После освобождения скончался в возрасте старше ста лет.

Народные приметы

Если 8 мая резко похолодало, то заморозки в мае будут частыми.

Если птицы вьют гнезда на солнце – к прохладному лету, в тени – к жаркому и солнечному.

Радуга 8 мая день обещает хорошую погоду.

Что нельзя делать 8 мая

Нельзя тяжело работать.

Нельзя стирать и гладить одежду.

Нельзя сушить полотенца на улице.